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пэтриот:
Когда я отучился и хотел устроится на госслужбу - в дверях оба встали и сказали ,,не пустим , посодют !,, .Лучше вообще не работай - зато возле нас на свободе!
Правильно родители сделали, что не пустили и ты им спасибо скажи! Госслужащий должен служить народу, а не воровать у народа! Налоги народные, природные ресурсы тоже народные, из которых складываются, а не скрадываются бюджетные деньги! Те кто пошел в госслужбу, чтобы вернуть деньги за учебу и затем разбогатеть, не получится, все под колпаком у Мюллера, как в фильме "Семнадцать мгновений весны"! Причем кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие! Поэтому перед тем как пойти в госслужбу семь раз отмерь, а один отрежь! Потом слугу никто не пожалеет, несмотря на знание трех языков и наличие нескольких дипломов!