Цитата: Карамерген

Мост! Там еще мост есть есть))) Автор, ты серьёзно не знаешь, чья эта халява?)))

Там походу проблема , а тут вы еще идею подкинули ! НГ рассмотрите пож-та трудоустроить Дениса ,,Шерлоком Холмсом,, на полставки , а впрочем что мелочится - на полную ставку . Он ведь уже обнаружил куды деваются на выходные госслужащие , которых мы содержим .



Цитата: Грибоедов

Не хотел бы я быть чиновником.

У меня родители всю жизнь работали в госструктуре . Когда я отучился и хотел устроится на госслужбу - в дверях оба встали и сказали ,,не пустим , посодют !,, .Лучше вообще не работай - зато возле нас на свободе!