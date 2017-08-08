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§ NG.kz
Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К слову о нелегкой жизни госслужащих. Давно меня заинтересовало для чего строятся подобные места отдыха на природе закрытые от постороннего глаза за бюджетные деньги. вилла находится на берегу Тобола в поселке Красный партизан. Место выдает вертолетные площадки,дороги как в Еуропах.
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Бывалый
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 08.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
денис:
Просто есть факт постройки на наши бюджетные государственные деньги

И чо?
Иди еще Ак-Орду сфоткай с домом министерств, домом правительства и зданием мажилиса и возмутись что все они построена на бюджетные деньги.

§ 112
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
полеты на дельтамоторах тоже требует разрешительных мер и не дай боже летать ему над теми наворованными

Ну как то господина М некто Н освятил же..
Или Осветил..
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§ Грибоедов
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БПЛА еще не совершены любительского уровня. У них заряд батареи 15 минут. Упадет еще на крышу, не дай бог. Вот россияне армейский разработали беспил, тот тянет сутками, может кругосветный облет сделать.

Цитата:
Макарыч:
Госслужащий госслужащему рознь.


Да, есть среди них и нормальные люди. Причем очень много. Недавно когда аттестация была, многим предлагали перебраться повыше. Но нет. Говорят нам и так хорошо. Ну и что, что зарплата 50 тысяч на руки, зато ответственности меньше. Понимают что просто так кресло повыше не предложат. Какой-то в этом есть подвох, наверно.
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§ Грибоедов
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот на одном из сайтов увидел Умирзака Естаевича, так сердце от боли за человека сжалось. Постарел, поседел. А вы говорите у чиновников жизнь - как сыр в масле. Тяжко им. Не хотел бы я быть чиновником.
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Денис
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 08.08.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я считаю, госслужащим не нужно скромничать чего оне наворотили на бюджетные деньги. ВОт, хвастаются ,что собрали с предпринимателей дань и собрали в школу нуждающихся детей,так пусть паралельно пускают информацию,как хорошо отдыхает за наши бюджетные первый госслужащий, чего у него там обеспечено для его приема и во сколько обходится это областному бюджету. Зачем скромничать и укрывать об этом. некоторые пишут,мол,никого это не должно интересовать,Меня лично это не будет интересовать,если эти служащие будут служить и результатом их службы будет достойный уровень жизни у всего населения,а то получается трутней растим , разрешаем им жить за наш счет налогоплательщика.Ну,это как на примере пчелиной семьи. такие трутни нужны ,но ооочень для специфичных целдей и ооочень мало,если они слишком много жрут ,то их пчелы уничтожают.

§ 112
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, как мой коммент стал серым?
Впервые такое..
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Карамерген
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 08.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мост! Там еще мост есть есть))) Автор, ты серьёзно не знаешь, чья эта халява?)))

пэтриот
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 08.08.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген
Мост! Там еще мост есть есть))) Автор, ты серьёзно не знаешь, чья эта халява?)))

Там походу проблема , а тут вы еще идею подкинули ! НГ рассмотрите пож-та трудоустроить Дениса ,,Шерлоком Холмсом,, на полставки , а впрочем что мелочится - на полную ставку . Он ведь уже обнаружил куды деваются на выходные госслужащие , которых мы содержим .

Цитата:
Грибоедов
Не хотел бы я быть чиновником.

У меня родители всю жизнь работали в госструктуре . Когда я отучился и хотел устроится на госслужбу - в дверях оба встали и сказали ,,не пустим , посодют !,, .Лучше вообще не работай - зато возле нас на свободе!

* Ваш земляк
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё с советских времён это место известно как "Дача Демиденко". Сколько раз хотел перелезть через забор и посмотреть, что там. Ну а сколько раз мимо хожено, даже подсчитать затрудняюсь.
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архимед
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 08.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Когда я отучился и хотел устроится на госслужбу - в дверях оба встали и сказали ,,не пустим , посодют !,, .Лучше вообще не работай - зато возле нас на свободе!

Правильно родители сделали, что не пустили и ты им спасибо скажи! Госслужащий должен служить народу, а не воровать у народа! Налоги народные, природные ресурсы тоже народные, из которых складываются, а не скрадываются бюджетные деньги! Те кто пошел в госслужбу, чтобы вернуть деньги за учебу и затем разбогатеть, не получится, все под колпаком у Мюллера, как в фильме "Семнадцать мгновений весны"! Причем кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие! Поэтому перед тем как пойти в госслужбу семь раз отмерь, а один отрежь! Потом слугу никто не пожалеет, несмотря на знание трех языков и наличие нескольких дипломов!

аааа
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника




Отправлено: 09.08.17 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Постарел, поседел.


Что все цветут, а один он поседел? У всех у нас такая жизнь. У них может легче, а может тяжелее. Что то он всегда от годовых премий отказывается, не нужно ему наверное, потому что есть и достаточно.

* Доктор СИЗО
Re: Места отдыха для госслужащих с высоты спутника
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:
один уже летает, регулярно вижу в районе золотого фазана, на планере с моторчиком
интересно было бы и там полетать

- он часто летает над нашими дачами....так хочется стрельнуть ему в задницу дуплетом зарядами с крупной солью....и посмотреть, и снять на видео в Ютуб....что будет делать летун....полетит дальше, издавая душе раздирающие звуки.....или шлепнется на грядки с огурцами.....((((((
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