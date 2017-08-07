Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4734





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3390

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:42 Аливидерчи, а ты кудой собрался. Обиделся или в больничку?

Смотрю опять нервничал, ругался, что даже индульгенция не помогает.

А может ты сливаешься, по тихому ?

Точнее опять слился, так как сказать путнего тебе не чего и завел уже по 101 кругу одну и ту же пластинку ))

Кстате, как там твой друх простынкин то. Ты ж говорил он тут всех одной левой, а в теме про Али как всегда в лужу сел, да и ты там как на льду корова чешешь вся ку фигню.

ПИСИ: Вот лучше пости картинги, это более менее, что у тебя тут выходит.

Алоха.