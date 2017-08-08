NG.kz Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:16 34-летняя акушерка Анастасия Авраменко сопровождала роженицу из Мендыкаринского района в областной роддом. В центре Костаная, когда до цели оставалось всего ничего, произошла трагедия. Водитель машины скорой помощи, включив мигалку и сирену, попытался проскочить на красный свет.

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