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§ NG.kz
Пока еще плюс и уже минус
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О ситуации на нескольких проблемных предприятиях области на брифинге 20 июля рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Талгат МАЙШИН. О судьбах частного бизнеса разговор шел, потому что государство весьма существенно помогало инициаторам проекта деньгами в разных форматах - льготными кредитами, подведением бесплатной инфраструктуры.
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36+
Re: Пока еще плюс и уже минус




Отправлено: 27.07.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо такие здания советской эпохи типа химзавод, огородить и оставить потомкам, как памятник бесполезной траты и глупости, чтоб они знали, из за чего развалилась огромная империя.

§ 112
Re: Пока еще плюс и уже минус
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Венграм легче наверно бабки получить и завозить сюда американские окорочка, менять упаковку на Комсомолку и перепродавать тут..
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§ Медный
Re: Пока еще плюс и уже минус
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь." Крылов
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§ сайлау курманов
Re: Пока еще плюс и уже минус
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажись в прошлом году тоже плакали , всем денег не хватало , уже вторая половина года пришла , а воз и нынче там....
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Владимир
Re: Пока еще плюс и уже минус




Отправлено: 08.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где- то еще завод утеплителя из минерального волокна ( базальтового) не дает продукцию.

§ Ваш земляк
Re: Пока еще плюс и уже минус
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя бы часть разрушенного восстановили! А они на новое замахнулись...
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