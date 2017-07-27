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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:41 О ситуации на нескольких проблемных предприятиях области на брифинге 20 июля рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Талгат МАЙШИН. О судьбах частного бизнеса разговор шел, потому что государство весьма существенно помогало инициаторам проекта деньгами в разных форматах - льготными кредитами, подведением бесплатной инфраструктуры.

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