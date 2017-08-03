Цитата: Рудничанин:

А ведь я говорил, что не все так просто в "Акиматовском деле", что-то оно похоже на сфабрикованное. Сильно смелым был товарищ Ахмеджанов, поднял руку на всемогущий ТТС, ведь, минуточку, именно ТТСу принадлежит участок, коий они изымали. Следовательно, крыша не у Автовокзала, а у ТТС. В противном случае ТТС не смог бы обосноваться на этом участке.

Лично я бы проверил руководство ТТС и Автовокзала на причастность к коррупции, так как налицо следующие факты:

1. Мутная история с покупкой Автовокзала в собственность. Половина документов явно специально была уничтожена, и, возможно, даже расформировка подрядчика и технического архива тоже не рядовое событие.

2. Мутная история появления автостанции ТТС. Изначально это планировался "Ауди-Центр", хотя я еще тогда сказал, что это здание чрезвычайно мало для автоцентра (взгляните на размеры других автоцентров Костаная и на размер этого). Затем, также мутно, меняется владелец и назначение земельного участка. После акимат пытается изъять эти земли. И в этот момент появляется "Акиматовское дело" и про эту возню с автовокзалами все забывают - и чиновники, и СМИ, и горожане.

Хотя я не могу утверждать, что было именно так. Но проверить не мешало бы, ибо мутноватая история.