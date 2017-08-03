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§ NG.kz
Длинная дорога к Национальному стандарту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации статьи «Забор как способ уйти от проблем» («НГ», 13.07.2017) редакция «НГ» направила запрос акиму Костаная с просьбой прокомментировать предложение руководства автовокзала по обустройству привокзальной площади. В акимате эту идею не поддержали. В то же время, судя по полученному ответу, у городской администрации пока нет ясности, как устранить неудобства, которые возникли для пассажиров после сооружения забора вокруг автовокзала.
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§ 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:

И кстати.
Там крутятся десятки миллионов не тенге, а долларов..
Будь готов и к рэкету, и к чиновничьему беспределу, и крышевания на уровне не то что генерала, и а некоторых депутатов из Думы думающей..
И только когда ты отстегнешь свои первые сто тысяч баксов, только тогда и можно будет работать.
И то если этот бизнес не захватят те же крышующие депутаты и присвоят себе через подставные фирмы..
Но зато ты узнаешь, как вести средний бизнес..
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Советую начать кампанию со второго подъема..
Пока как такси на Рудный..
Только биться нужно будет жестоко..
И так по всем нормальным направлениям..

112-й, ты не понял, я про организацию такси по маршруту "Город-Автовокзал". Люди жалуются, что нет автостоянок. Вот я предложил путь решения проблемы: создается дочернее предприятие автовокзала, имеющее право использовать автостоянку на его территории бесплатно (остальные - 20 мин бесплатно, далее 50 тенге/20 мин). Это предприятие будет иметь: ТАКСИ, которое довезет вас до указанной стоянки за более низкую цену, чем иные фирмы такси; НОСИЛЬЩИКА, который за разумную плату донесет багаж от указанной стоянки до вашего автобуса и поможет уложить багаж в багажник; МЕДРАБОТНИКА на случай, если кому-то станет плохо (возможно совмещение должности с медработником, осуществляющим предрейсовый медосмотр водителей); также иных сотрудников, чье присутствие необходимо для сервиса (короче полный сервис пассажиров автовокзала). Никто не предлагает организовывать очередные пятаки по сбору пассажиров по типу кжби-нского. Тут говорят об улучшении сервиса автовокзала.
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Уже давно построено

Это вы про ТТС-овский.
А где у него привокзальная площадь с автостоянкой?
Если вы полагаете, что она на месте существующего вокзала вырастет, когда тот загнется, то вы ошибаетесь. Ждать долго придется, ведь основная доля пассажиров - местное сообщение, а на ттс-овский планировалось перенести только международное и межобласть - а это всего 10 рейсов в день против 200 рейсов в день.
Если вы вспомнили про старый автовокзала в районе ЖД-вокзала, то это бред. Там и так пробки, а тут еще дополнительное столпотворение транспорта.
Вывод: ничего не построено, кроме существующего вокзала, которому не дали ума.
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§ 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
112-й, ты не понял, я про организацию такси по маршруту "Город-Автовокза

Я бы начал с жесточайшей конкуренции, будь я силен в этом денежно и со связями..
А потому спокойно мог бы
Цитата:
Рудничанин:
довезет вас до указанной стоянки за более низкую цену, чем

Но..
Без этого никто тебе просто не позволит снизить цену..
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§ 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И понижение цены..
Если у тебя будет так удобно, нужно говорить наоборот о повышении..
Понижением ты навлекешь на себя пол города врагов..
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если у тебя будет так удобно, нужно говорить наоборот о повышении

Всему свое время, товарищ 112-й. Предприятие по обслуживанию пассажиров автовокзала - это утопия. Ведь Омаров никогда не разрешит использовать эти стоянки так, как я описал в сообщении выше. Он их использует для отстоя и тех обслуживания двух микроавтобусов "Костанай - Магнитогорск", житикаринского пазика и актюбинской сетры - и все, остальные автобусы не пользуются этими стоянками.
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§ KOS77
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 03.08.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Это вы про ТТС-овский.
А где у него привокзальная площадь с автостоянкой?

Ну, на сегодняшний день, на стоянке ТТС-овского больше машин вмещается, чем у шлагбаума "гадюшника".
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Ujcnm
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 04.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неспеша пройдясь вокруг того забора первая реакция - цитата Лаврова 8-)

§ Vital
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все очень очевидно и просто.
Засал директор(ша) автовокзала конкуренцию. Вот отсюда и пошло все. Город был буквально в одном шаге хорошим и комфортабельными перевозками . насколько я понял ттс готов был выстовить и микроавтобусы для жителей. Но даже аким не может не че сделать. Крыша в астане серьезная у кого то в автовокзале. Любого акима раздавит в лепешку. Так что не скулим и платим деньги и все.
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§ bgb
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.08.17 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Может все эти проблемы в интересах акимата?

незадолго до начала акиматовского дела, акиматом велась работа по изъятию части земель у автовокзала.
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 08.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
незадолго до начала акиматовского дела, акиматом велась работа по изъятию части земель у автовокзала.

А ведь я говорил, что не все так просто в "Акиматовском деле", что-то оно похоже на сфабрикованное. Сильно смелым был товарищ Ахмеджанов, поднял руку на всемогущий ТТС, ведь, минуточку, именно ТТСу принадлежит участок, коий они изымали. Следовательно, крыша не у Автовокзала, а у ТТС. В противном случае ТТС не смог бы обосноваться на этом участке.
Лично я бы проверил руководство ТТС и Автовокзала на причастность к коррупции, так как налицо следующие факты:
1. Мутная история с покупкой Автовокзала в собственность. Половина документов явно специально была уничтожена, и, возможно, даже расформировка подрядчика и технического архива тоже не рядовое событие.
2. Мутная история появления автостанции ТТС. Изначально это планировался "Ауди-Центр", хотя я еще тогда сказал, что это здание чрезвычайно мало для автоцентра (взгляните на размеры других автоцентров Костаная и на размер этого). Затем, также мутно, меняется владелец и назначение земельного участка. После акимат пытается изъять эти земли. И в этот момент появляется "Акиматовское дело" и про эту возню с автовокзалами все забывают - и чиновники, и СМИ, и горожане.
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 08.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
А ведь я говорил, что не все так просто в "Акиматовском деле", что-то оно похоже на сфабрикованное. Сильно смелым был товарищ Ахмеджанов, поднял руку на всемогущий ТТС, ведь, минуточку, именно ТТСу принадлежит участок, коий они изымали. Следовательно, крыша не у Автовокзала, а у ТТС. В противном случае ТТС не смог бы обосноваться на этом участке.
Лично я бы проверил руководство ТТС и Автовокзала на причастность к коррупции, так как налицо следующие факты:
1. Мутная история с покупкой Автовокзала в собственность. Половина документов явно специально была уничтожена, и, возможно, даже расформировка подрядчика и технического архива тоже не рядовое событие.
2. Мутная история появления автостанции ТТС. Изначально это планировался "Ауди-Центр", хотя я еще тогда сказал, что это здание чрезвычайно мало для автоцентра (взгляните на размеры других автоцентров Костаная и на размер этого). Затем, также мутно, меняется владелец и назначение земельного участка. После акимат пытается изъять эти земли. И в этот момент появляется "Акиматовское дело" и про эту возню с автовокзалами все забывают - и чиновники, и СМИ, и горожане.

Хотя я не могу утверждать, что было именно так. Но проверить не мешало бы, ибо мутноватая история.
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