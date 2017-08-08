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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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Серж
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы в министерстве,начего паниковать, переживем,и жизнь наладится,главное не терять человеческое лицо нам всем, а без айхфону обойдемся.

§ Ваш земляк
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

О! Собиратель фекалий по просторам Интернета подтянулся! Где пропадал?
Профайл
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