NG.kz Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:32 Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.

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