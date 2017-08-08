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≡ Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
34-летняя акушерка Анастасия Авраменко сопровождала роженицу из Мендыкаринского района в областной роддом. В центре Костаная, когда до цели оставалось всего ничего, произошла трагедия. Водитель машины скорой помощи, включив мигалку и сирену, попытался проскочить на красный свет.
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555
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат_Z:

Правильно говорил. Правила проезда перекрестканникто не отменял

Я
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат_Z:
вкупе всех материалов рассматривать вину водителя

Водила легковика так и сказал родне погибшей, что у него всё схвачено и он не пострадает

Самат
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы посмотрите как водила Киа живет,мажорик еще тот!а деревенского дядю завалить хорошим адвакатом намного проще,жаль что деньги у нас решают все!

111
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые фрумчане был свидетелем как ехала скорая и все было слышно

111
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем вы

Гость
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная




Отправлено: 09.08.17 - 00:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная




Отправлено: 09.08.17 - 00:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная




Отправлено: 09.08.17 - 00:18
Комментарий проходит проверку.
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