NG.kz 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:52 Женщина вышла на Челябинскую трассу в 3 часа ночи 24 июля, чтобы добраться до одного из сел. Ее подобрал легковой автомобиль, в котором сидели четверо мужчин и одна девушка. По их словам, они ехали в том же направлении.

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