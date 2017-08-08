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Обликоморале:
Но эту хню, я слышу уже лет 15 минимум. Только вот, Россия худо- бедно развивается, строится, открываются новые производства, рабочие места создаются, мигранты почему то, даже с Украины едут туда работать, а уж про Среднию Азию и говорить не чего.
это было до введения санкции Америкой, теперь можешь забыть об этомЦитата:
Обликоморале:
от эта Рашкафсё, уже больше на неудачный каламбур похоже. Как говорится поживем- посмотрим, как вы и дальше будите от зависти ненавистно скрипеть зубами ))
мы не завидуем, мы молимся за них, это наш братский народ и он из за безмозглых руководителей попал в беду, ты даже не представляешь во что они вляпались, а мы из за своей слабости ни чем не сможем им помочь.Цитата:
Обликоморале:
ухудшения отношений с русскими, поскольку их контрмеры бесят истеблишмент США больше, чем русских - санкции.
у РФ всего лишь 2% мирового ВВП, а торговля с США всего 1%, к примеру с Китаем 20% не смеши пожалуйста, они раздавят и не почувствуют.Цитата:
Обликоморале:
В ответ на американские санкции, Европа сняла ограничения на поставки российского газа
сняла через Украину, теперь Украина будет банковать всю нефть проходящую через нее, и будет решать сколько ее пропускать и какие будут пошлины, так что узбогойся.