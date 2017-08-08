112 Re: Сюрприз на торте #7





(Пользователи) Сообщений: 5456

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:38 Да есть что то со сменами этикеток, когда их меняют.

Иначе бы второй этикетки не было..

Как то читал почему так делают..