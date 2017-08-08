/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сюрприз на торте		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сюрприз на торте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил торт на дате изготовление срок был сегодняшний.Но по прибытии домой обнаружил вторую этикетку даты изготовление торта.Так какой этикетке верить.
Читать новость

§ лимон
Re: Сюрприз на торте
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вернуть в магазин если тортик не съели
Профайл

Денис
Re: Сюрприз на торте




Отправлено: 08.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надбно верить названию"Вечерний" стало быть вечером сделанныЙ.

Песняры
Re: Сюрприз на торте




Отправлено: 08.08.17 - 10:38
Комментарий удален модератором.

Всем общий
Re: Сюрприз на торте




Отправлено: 08.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
если тортик не съели

ну тортик вкусный был

§ drakon
Re: Сюрприз на торте
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем общий:
ну тортик вкусный был

Ну вот видите. Всё нормально.
А Россияне - просто придираются...
:lol:
Профайл

§ bgb
Re: Сюрприз на торте
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
верить надо в лучшее! ;-)
Профайл

§ 112
Re: Сюрприз на торте
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да есть что то со сменами этикеток, когда их меняют.
Иначе бы второй этикетки не было..
Как то читал почему так делают..
Профайл

§ 112
Re: Сюрприз на торте
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем общий:
тортик вкусный был

Ну и фотик у тебя, только видно что Рудный..
Профайл

001
Re: Сюрприз на торте




Отправлено: 08.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у Карагулиной спроси. Она ответит точно.

§ сайлау курманов
Re: Сюрприз на торте
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.08.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у Любовь Александровны какая то черная полоса ,тут в группе мы из рудного тоже прикопались , такая же придирка , числа напутали , ничего , у предпринимателей толстая кожа , и это переживем
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 0
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх