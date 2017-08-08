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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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§ Обликоморале
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы и в правду чего сгущать краски ?
Вам ужо давно не чего терять акромя своих цепей.
Кредитов, ипотек и депозитов, которыми тут в другой теме хвалятся ))
Иран 20 лет под санкциями и запустили в прошлом месяце ракету - носитель собственного производства.
Свободная и не залежная Украина, в том же месяце " убили " в конец авиастроительный концерн " Антонов "
Профайл

Читатель 1
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаешь и о...ешь от некоторых комментаторов))), с таким оптимизмом да на крайний север - покорять моря и океаны

Гумбат
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
ну а без американских нефтепродуктов мы проживем.

ты что то попутал, это мы им даем нефтепродукты, а не они нам.

Владислав
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
Да чихать на эти санкции. Основной торговый партнер РФ - Европа, которая находится под влиянием ФРГ. Канцлер Меркель ратифицировала только одну часть от всего законопроекта, предложенного США, в которой говорится об санкциях против КНДР и Ирана, в след за ней последовали все,

зря Вы так, Европа будет выполнять Закон (санкции) от а до я так как зависят от Америки, вспомни про СИМЕНС.

Владислав
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Иран 20 лет под санкциями и запустили в прошлом месяце ракету - носитель собственного производства.

вы правы на 100% теперь, Иран, Россия, КНДР, братья на веки, следующий шаг нефть в обмен на продовольствие, эмбарго? вы этого хотите? ну тогда извините.

ГОСТ
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы вместе!!!:

Марик, перелогиньтесь :-)

§ Обликоморале
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владислав:

Мальшик, я не топлю за Россию, так как вы за неё супротив.
Но эту хню, я слышу уже лет 15 минимум. Только вот, Россия худо- бедно развивается, строится, открываются новые производства, рабочие места создаются, мигранты почему то, даже с Украины едут туда работать, а уж про Среднию Азию и говорить не чего.
Вот эта Рашкафсё, уже больше на неудачный каламбур похоже. Как говорится поживем- посмотрим, как вы и дальше будите от зависти ненавистно скрипеть зубами ))
ЗЫ: Тиллерсон допускает возможность ухудшения отношений с русскими, поскольку их контрмеры бесят истеблишмент США больше, чем русских - санкции. :lol:
и...В ответ на американские санкции, Европа сняла ограничения на поставки российского газа ...каг таг ?
Профайл

для тех надеется
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но эту хню, я слышу уже лет 15 минимум. Только вот, Россия худо- бедно развивается, строится, открываются новые производства, рабочие места создаются, мигранты почему то, даже с Украины едут туда работать, а уж про Среднию Азию и говорить не чего.

это было до введения санкции Америкой, теперь можешь забыть об этомЦитата:
Обликоморале:
от эта Рашкафсё, уже больше на неудачный каламбур похоже. Как говорится поживем- посмотрим, как вы и дальше будите от зависти ненавистно скрипеть зубами ))

мы не завидуем, мы молимся за них, это наш братский народ и он из за безмозглых руководителей попал в беду, ты даже не представляешь во что они вляпались, а мы из за своей слабости ни чем не сможем им помочь.Цитата:
Обликоморале:
ухудшения отношений с русскими, поскольку их контрмеры бесят истеблишмент США больше, чем русских - санкции.

у РФ всего лишь 2% мирового ВВП, а торговля с США всего 1%, к примеру с Китаем 20% не смеши пожалуйста, они раздавят и не почувствуют.Цитата:
Обликоморале:
В ответ на американские санкции, Европа сняла ограничения на поставки российского газа

сняла через Украину, теперь Украина будет банковать всю нефть проходящую через нее, и будет решать сколько ее пропускать и какие будут пошлины, так что узбогойся.

для тех кто надеется
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для тех надеется:
сняла через Украину, теперь Украина будет банковать всю нефть проходящую через нее, и будет решать сколько ее пропускать и какие будут пошлины, так что узбогойся.

поправлю не нефть а газ

§ Обликоморале
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для тех кто надеется:

Если ты уже нефть с газом путаешь, то дальше твою пургу тем более считаю бессмысленной, особливо о заботе и тока введенных санкциях ( которым ужо 4 год идет).
Факты хде, голословное чудо ? Opal, слышал чи не, в обход Украины, по нему уже увеличили объемы газа. Европа как Украина еще не совсем с ума сошла, что бы им доверять как они будутЦитата:
для тех надеется: банковать всю нефть проходящую через нее, и будет решать сколько ее пропускать и какие будут пошлины

:lol: :lol: :lol:
Такой бред, только 112 может выдать, снимай маску Маврик.
Профайл

??????
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 21:32
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В городе Багдаде всё спокойно" - фраза из советского фильма (актуальна и ныне), (типа всё пофиг)
А нефть американцы покупают у ВСЕХ из одолжения)))
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