Цитата: Обликоморале:

Но эту хню, я слышу уже лет 15 минимум. Только вот, Россия худо- бедно развивается, строится, открываются новые производства, рабочие места создаются, мигранты почему то, даже с Украины едут туда работать, а уж про Среднию Азию и говорить не чего.

это было до введения санкции Америкой, теперь можешь забыть об этомЦитата: Обликоморале:

от эта Рашкафсё, уже больше на неудачный каламбур похоже. Как говорится поживем- посмотрим, как вы и дальше будите от зависти ненавистно скрипеть зубами ))

мы не завидуем, мы молимся за них, это наш братский народ и он из за безмозглых руководителей попал в беду, ты даже не представляешь во что они вляпались, а мы из за своей слабости ни чем не сможем им помочь.Цитата: Обликоморале:

ухудшения отношений с русскими, поскольку их контрмеры бесят истеблишмент США больше, чем русских - санкции.

у РФ всего лишь 2% мирового ВВП, а торговля с США всего 1%, к примеру с Китаем 20% не смеши пожалуйста, они раздавят и не почувствуют.Цитата: Обликоморале:

В ответ на американские санкции, Европа сняла ограничения на поставки российского газа

сняла через Украину, теперь Украина будет банковать всю нефть проходящую через нее, и будет решать сколько ее пропускать и какие будут пошлины, так что узбогойся.