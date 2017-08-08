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§ NG.kz
В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы наркоторговцев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии следствия, ОПГ состояла из одиннадцати костанайцев и рудничан, которые в течение 2016 года торговали наркотиками на территории области. Руководила ОПГ женщина. При обыске у нее изъяли более 3 кг героина, оружие и боеприпасы.
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людмила
Re: В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы...




Отправлено: 08.08.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще уму не постижимо женщина руководила ОПГ, за наркотики стрелять надо,это сотни загубленных жизней,чьи-то дети,внуки.О чем думали эти члены когда продавали ляпки? По всей строгости закона надо судить их

Woody
Re: В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы...




Отправлено: 08.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
людмила:
это сотни загубленных жизней,чьи-то дети,внуки.

Я как бы против этой дряни,ну как бы этим детям,внукам и сотням загубленным жизням насильно врятли впаривают это дело,сами же себе и жизнь портят.У самих должна быть думающая голова на плечах в 1 очередь.

ди
Re: В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы...




Отправлено: 08.08.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спрос рождает предложение. сами в петлю голову суют. хотя и не оправдываю продавцов дури.

//
Re: В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы...




Отправлено: 08.08.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы пару раз попробуйте ради интереса , а потом попробуйте носить думающую голову на плечах
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