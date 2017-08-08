Woody Re: В Костанае передано в суд новое дело по обвинению группы... #2







Отправлено: - 12:46 Цитата: людмила:

это сотни загубленных жизней,чьи-то дети,внуки.

Я как бы против этой дряни,ну как бы этим детям,внукам и сотням загубленным жизням насильно врятли впаривают это дело,сами же себе и жизнь портят.У самих должна быть думающая голова на плечах в 1 очередь.