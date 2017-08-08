кустанаец 1 Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового... #7







Отправлено: - 19:15 в июле этого года мой трудовой стаж равен 30 лет, ежемесячно делаю отчисления с 1998 года как образовалась пенсионная система Казахстана , работать казахстанцы будут до 67 лет , то есть мне еще работать 19 лет , если до живу . Только я с трудом верю . что к концу жизни в этом государстве пенсия будет больше чем сейчас эквивалент 250 долларов . В этом государстве верить власти -себя не уважать....Одни трепачи , реальных спецов эконом развития страны очень мало и они не влияют на формирование и развитие самодостаточного государства.