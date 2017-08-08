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≡ С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет завесить от трудового стажа. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. Также немного подрастут пособия для инвалидов.
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ди
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие то смешные цифры....

михаил
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 13:14
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если стать гражданином Германии, там пенсия положена будет?
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
какие то смешные цифры....

-а что смешного..... многие пенсионеры живут на эти деньги....
Профайл

топоним
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит пора покупать..

Татьяна
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если человек до 1998 имел непрерывный стаж....и уехал работать в Россию....у него опять останется минималка или как?

кустанаец 1
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в июле этого года мой трудовой стаж равен 30 лет, ежемесячно делаю отчисления с 1998 года как образовалась пенсионная система Казахстана , работать казахстанцы будут до 67 лет , то есть мне еще работать 19 лет , если до живу . Только я с трудом верю . что к концу жизни в этом государстве пенсия будет больше чем сейчас эквивалент 250 долларов . В этом государстве верить власти -себя не уважать....Одни трепачи , реальных спецов эконом развития страны очень мало и они не влияют на формирование и развитие самодостаточного государства.

кустанаец 1
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Чтобы стать гражданином Германии , нужно иметь корни немецкие или стать полит беженцем . Пенсию заработаешь , при зарплате в 1200 евро за 10 лет не более чем 380 евро. Если не будет хватать тебе будут доплачивать так называемые Socialhielfe, соцпомощь , она может определяться или в помощи оплаты государственной бесплатной квартире или денежной доплаты , в зависимости от той земли где проживаешь. Такого здесь никогда не будет
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