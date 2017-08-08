Цитата: Энакин:

Да чихать на эти санкции. Основной торговый партнер РФ - Европа, которая находится под влиянием ФРГ. Канцлер Меркель ратифицировала только одну часть от всего законопроекта, предложенного США, в которой говорится об санкциях против КНДР и Ирана, в след за ней последовали все,

зря Вы так, Европа будет выполнять Закон (санкции) от а до я так как зависят от Америки, вспомни про СИМЕНС.