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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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§ Обликоморале
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы и в правду чего сгущать краски ?
Вам ужо давно не чего терять акромя своих цепей.
Кредитов, ипотек и депозитов, которыми тут в другой теме хвалятся ))
Иран 20 лет под санкциями и запустили в прошлом месяце ракету - носитель собственного производства.
Свободная и не залежная Украина, в том же месяце " убили " в конец авиастроительный концерн " Антонов "
Профайл

Читатель 1
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаешь и о...ешь от некоторых комментаторов))), с таким оптимизмом да на крайний север - покорять моря и океаны

Гумбат
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
ну а без американских нефтепродуктов мы проживем.

ты что то попутал, это мы им даем нефтепродукты, а не они нам.

Владислав
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
Да чихать на эти санкции. Основной торговый партнер РФ - Европа, которая находится под влиянием ФРГ. Канцлер Меркель ратифицировала только одну часть от всего законопроекта, предложенного США, в которой говорится об санкциях против КНДР и Ирана, в след за ней последовали все,

зря Вы так, Европа будет выполнять Закон (санкции) от а до я так как зависят от Америки, вспомни про СИМЕНС.

Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 19:38
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 19:40
Комментарий проходит проверку.
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