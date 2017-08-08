Не все так однозначно.

Вопрос в том, полный собран материал по делу или сразу решили сделать водителя скорой виноватым.

Ссылка на ПДД про преимущество верная, но читать нужно Правила полностью, а не вырывать с контекста.

К примеру Параграф 13 Проезд перекрестков.

п.3 Запрещается опережение движущихся в попутном направлении транспортных средств, ограничивающих водителю обзор. Если на перекрестке или перед ним остановилось транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, продолжают движение убедившись, что это будет безопасно.

Цитата: - Скорую помощь я увидел за несколько секунд до столкновения, - рассказал он в суде. - Я ехал по крайней правой полосе со стороны стадиона в сторону церкви.



Цитата: Остальные свидетели показали, что слышали сирену. По словам водителя Константина УСПЕНСКОГО, который двигался по левой полосе, одна машина пропустила «неотложку».

То есть автомобиль Киа нарушил требования ПДД по проезду перекрестков.

Доблестные сотрудники жолпола должны были как минимум возбудить адмпроизводство в отношении водителя Киа по ч.2 ст.594 КоАП РК.

Суд потом решить вопрос о его виновности или нет.

А вот потом вкупе всех материалов рассматривать вину водителя скорой.

Но поскольку Киа даже не рассматривали в данном ДТП как участника, а только как свидетеля и срок привлечения упущен, отвечать будет только водитель скорой.



P.S. Суд не вправе рассматривать самостоятельно виновность других участников, если в отношении них не составлен материал. Хотя может накатать частник, но это дело не поменяет.