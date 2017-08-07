/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 316 из 316«1...314315316
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мне попрощаться с ним не дали, аривидерчи это какое то плохое слово?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
рвет пукан..ой как рвет...

Ну так выговорился?
Ну что пока или так и будешь ныть, вокруг меня?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще тема идиотизма у тебя как то зашкаливает..
Зациклен ты на мне, 8 лет ведь долгих предолгих..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И надеюсь ты выговорился ну или если аривидерчи это плохое слово, то давай досвидания..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати хоть Мистер Спортлото и Мисс Скандалистка отвязались..
Пусть у Уважаемого в ветке дальше жалуются..
У тебя смотрю тяжело идет..
Мстить так и хочется и гадости говорить, пользуясь тем что тебя не модерируют..
Вот ведь память, какая штука..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо все таки..
Наконец то что то в ремонте виднеется, какая то законченность что ли..
Надеюсь в сентябре сдать объект..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На въезде в Рудный нет коней..
Кошка..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно поставили..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аливидерчи, а ты кудой собрался. Обиделся или в больничку?
Смотрю опять нервничал, ругался, что даже индульгенция не помогает. :lol:
А может ты сливаешься, по тихому ?
Точнее опять слился, так как сказать путнего тебе не чего и завел уже по 101 кругу одну и ту же пластинку ))
Кстате, как там твой друх простынкин то. Ты ж говорил он тут всех одной левой, а в теме про Али как всегда в лужу сел, да и ты там как на льду корова чешешь вся ку фигню. :lol:
ПИСИ: Вот лучше пости картинги, это более менее, что у тебя тут выходит.
Алоха. 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А шта эта было ?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санхниции санкциями..
А судопроизводство в России уже вышло на мировой уровень, коль такие авторитетные издания ап нем говорят..))
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3386
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
Ну шо, красава, уделал темнейщего.
Теперь ждем видео...))
Профайл

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Качарах , БелАз горит , а вы безмолствуете ! :-x
Ответить Новый топик
Страница 316 из 316«1...314315316
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх