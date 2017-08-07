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§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
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Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 08.08.17 - 16:54
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Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 08.08.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.

* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
падавший бакс:
Ты хлеб за баксы покупаешь что ли?


Получается что так. Потому что вчера булка была 80, сегодня 100. Вроде закупочная цена муки была та же для предпринимателя, но видимо аппетиты выросли за месяц. Потому что мир сегодня открытый, и люди видят возможности: поехать с семьей в хургаду, например, а там булки за тенге не продают. Честно говоря, мне надоело уже объяснять вам как двоечнику. Вы же институт с красным дипломом закончили, в нуротане состоите, а строите из себя машу-в-гамашах.
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Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 08.08.17 - 16:56
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