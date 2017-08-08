Гумбат Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:... #2







Отправлено: - 16:44 да ничего Американцы не смогут нам вместе с Россией сделать не смогут, кишка тонка, куда они без нашей нефти и газа металлов денутся, через пол года сами приползут просить, скоро зима на дворе будет, вот тогда и посмотрим, раз они так то все продавать им за рубли и тенге причем за двойную цену, пусть поплещут на холоде и без света и тепла, нам надо быть по тверже, а то мы добрые такие, живут они за счет нас и пользуются нашей добротой.