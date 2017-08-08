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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда так говорят, значит говорят они наоборот, то что думают..
Пора бы привыкнуть..
Не читал, но тут говорится о том что дивальвация не будит?
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Гумбат
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ничего Американцы не смогут нам вместе с Россией сделать не смогут, кишка тонка, куда они без нашей нефти и газа металлов денутся, через пол года сами приползут просить, скоро зима на дворе будет, вот тогда и посмотрим, раз они так то все продавать им за рубли и тенге причем за двойную цену, пусть поплещут на холоде и без света и тепла, нам надо быть по тверже, а то мы добрые такие, живут они за счет нас и пользуются нашей добротой.

§ Грибоедов
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нравятся мне эти едросовские вбросы.
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§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гумбат:
да ничего Американцы не смогут нам вместе с Россией сделать не смог

А если они нам помпы для детишек диабетиков давать не будут и лекарства, ведь тысячи детишек просто поумирают?
Или оно стоит того?
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ди
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На мой взгляд, надо быть готовым, но сгущать краски мы не хотим.,,,

уот так уот
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарооборот у России растет со множеством развитых стран ЕС и Азии, даже с Украиной +40% (привет Бывалому, с его категоричной позицией, оно же эгоистичное желание, о точке невозврата связей Украина-Россия), несмотря на палки в колеса от внутренних политических сил США. qoo.by/2qbd

Денис
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередной успокаиватель)))

мимопроходилЬ
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит ..опа где то близко.

Гумбат
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если они нам помпы для детишек диабетиков давать не будут и лекарства, ведь тысячи детишек просто поумирают?
Или оно стоит того?

жили же без их лекарств раньше, и дети поздоровей были, а то подсадили на свой лекарства, макдональцы, интернет, сотки спутниковое телевидение, а теперь пугают понимаешь, не получиться у них, жили без их добра наши отцы и деды и мы проживем, лично я так думаю.

§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гумбат:
жили же без их лекарств раньше, и д

Слушай, дорогуша, я своих двух маленьких сестренок потерял, из за того, что "сами справимся"..
Потому что раньше тоже так думали, что справимся, однако детская смертность была более чем трагичной..
Сколько детей тогда потеряли..
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Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 18:12
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Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 18:38
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 18:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"




Отправлено: 08.08.17 - 18:50
Комментарий проходит проверку.
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