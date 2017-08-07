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§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
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§ Валентин
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прохожий:
запретят ложить ?
или зарплаты будет хватать на булку хлеба?


Сделают досрочное изъятие депозитов крайне невыгодным, или запретят вовсе.
А для срочных депозитов сделают мизерное вознаграждение.
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* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
падавший бакс:
Не надо путать инфляуию с девальвацией.
Уймитесь уже, незнайка.


Хотите сказать, что инфляция - божий дар, а девальвация - яичница? Если девальвация и инфляция не коррелируют, тогда я Пол Маккартни.
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* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поражаюсь с некоторых анонимов, лишь бы сделать большой пузырь из энного места в лужу. Сказать с умным видом, это вы не путайте стремя и вымя, а потом бесследно смыться. Или анонировать в личку с оскорблениями по нацпризнаку.
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* Добринцофф
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Добринцофф


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Сообщений: 5360
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
посторонний прохожий.:
ключевое, так как многое из положить, к вам магазин приходит и ложится в ваш карман и ваших поставщиков.

Вы знаете оно само не приходит,его зарабатывать надо и не обязательно в магазине ,способов полно,просто работать надо ,а не считать деньги в чужом кармане.
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* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


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Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если девальвация происходит в валютной паре доллар-песо, тогда конечно, на нас это не влияет. Но мы говорим о девальвации в паре доллар-тенге, а у нас все операции завязаны на баксе. Предпринимателям выгоднее конвертировать в доллары во избежание инфляционных рисков. Поэтому для нас доллар - практически вторая госвалюта, а рубль и евро - третья и четвертая. Даже в Мухоссаловке у нас обменники повсюду.
Девальвация - снижение золотого содержания дензнака, говорят экономисты. В народе термин девальвация уже применяется в широком смысле. Для простых людей неважно, регулятор это или не регулятор. Упал тенге - девальвация. Поднялись цены - инфляция. Так что, всезнайка, подождем что вы скажете после обеда, если успеете до конца рабочего дня что-нибудь написать за свой трололо-оклад.
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* Добринцофф
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5360
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Сделают досрочное изъятие депозитов крайне невыгодным, или запретят вовсе.
А для срочных депозитов сделают мизерное вознаграждение.

А смысл?Не будет депозитов с высокой доходностью в тенге,народ будет тупо скупать доллары и хранить под матрасом,а как же дедолларизация и всё такое?
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* Добринцофф
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5360
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом рубашкин:

Отправлено: 08.08.17 - 08:57
Цитата:
автор:..., то выгоднее держать деньги в тенге,..
поржал от души. Это ж каким идиотом надо быть, чтобы верить еще в эту чушь.

ну что смешного,в июне 2016г курс был примерно 333тнг\$.,в августе 2017 то-же 333,ложим денежку на теньговый депозит и имеем 14 % годовых в валюте.
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падавший бакс
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 08.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Если девальвация и инфляция не коррелируют, тогда я Пол Маккартни.

Значит ты Пол Маккартни.

падавший бакс
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 08.08.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
а у нас все операции завязаны на баксе

Перестань покупать все за баксы.
Ты хлеб за баксы покупаешь что ли?

§ Дантист
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 08.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
падавший бакс:
Ты хлеб за баксы покупаешь что ли?

Ну уж совсем наивным не надо быть. Повышение курса доллара тянет за собой удорожание всего импорта и не только. Стройматериалы, ширпотреб (обувь, одежда и т.д.), бытовая техника, лекарства, комуслуги и просто услуги, транспорт и еще много чего. Стабильным остается размер зарплаты, пенсий, пособий и т.д., их никак не привязывают ни к доллару, ни к европейскому уровню
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падавший бакс
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 08.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Повышение курса доллара тянет за собой удорожание

А понижение?
...
Ну и где же твоя корреляция?

гость
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 08.08.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то в обменниках вижу что рубли покупают,для поездок, покупок.
а чтобы доллары за 340-что то не видно.
только не говорите что за дверями не видно.
я по знакомым знаю.
которые в былые времена каждый день покупали валюту.
а то на нуре кадый день - курс поднялся на 0, 003 тенге.
в комментариях- моя бежит срочно покупать/сдавать доллары.
десять долларов наверное.

* 112
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5449
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
чтобы доллары за 340-что то не видно.

Уезжают отдыхать в разные страны что, за рубли?
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* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
падший бакс, корреляция работает в связи с повышением. По логике должна и с понижением. Но тут уже включается психология. А у нашего народа она своя. Поэтому если мужик купил тонну говна за сто баксов, за девяносто уже не отдаст. Парикмахерша, которая хочет закоптить окорочок в турции, тоже жаждет (падшего) бакса, потому она дерет с клиента втридорога, хотя арендатор поднял вдвое.
Вы, чё, мля, психологию в детсаду не изучали?
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* Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
а чтобы доллары за 340-что то не видно.


Да потерпите, будет. И по 350 будет. И по 370. Вот так вам всё сразу подавай. ;-)
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