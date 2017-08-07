Грибоедов Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -... #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 481

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Если девальвация происходит в валютной паре доллар-песо, тогда конечно, на нас это не влияет. Но мы говорим о девальвации в паре доллар-тенге, а у нас все операции завязаны на баксе. Предпринимателям выгоднее конвертировать в доллары во избежание инфляционных рисков. Поэтому для нас доллар - практически вторая госвалюта, а рубль и евро - третья и четвертая. Даже в Мухоссаловке у нас обменники повсюду.

Девальвация - снижение золотого содержания дензнака, говорят экономисты. В народе термин девальвация уже применяется в широком смысле. Для простых людей неважно, регулятор это или не регулятор. Упал тенге - девальвация. Поднялись цены - инфляция. Так что, всезнайка, подождем что вы скажете после обеда, если успеете до конца рабочего дня что-нибудь написать за свой трололо-оклад.