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§ NG.kz
Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 8 августа на борту вылетевшего из Астаны самолета авиакомпании SCAT произошла аварийная ситуация.Самолет экстренно вернулся в аэропорт столицы из-за сбоя высотной системы.
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Как лодку назовёшь....
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...




Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ни на что не намекаю, но просто попробуйте забить в гугл поиск название этой компании и посмотреть картинки...

§ 112
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Сухой супержет?
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Бывалый
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...




Отправлено: 08.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лоукостер.

§ dvb
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 08.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это Сухой супержет?


Ну почти.
Boeing 737-500 LY-AWD
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