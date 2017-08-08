Цитата: ди:

,,,в три часа ночи вышла на трассу...

-удивляет позиция таксиста.... он же видел в зеркало заднего вида все происходящее и слышал вопли истязаемой жертвы насильника....так и не заступился.... в крайнем случае мог бы поехать до поста ГАИ.... и продемонстрировать в живую творящееся в салоне автомобиля безобразие....