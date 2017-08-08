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≡ 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина вышла на Челябинскую трассу в 3 часа ночи 24 июля, чтобы добраться до одного из сел. Ее подобрал легковой автомобиль, в котором сидели четверо мужчин и одна девушка. По их словам, они ехали в том же направлении.
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ди
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 08.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,,в три часа ночи вышла на трассу...

§ kbkz1980
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 3 часа ночи выйти на трассу.
Без комментариев :-x

[Исправлено: kbkz1980, 08.08.2017 - 14:56]
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§ лимон
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 человек было в легковом авто, как она еще туда поместилась?
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* Доктор СИЗО
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
,,,в три часа ночи вышла на трассу...

-удивляет позиция таксиста.... он же видел в зеркало заднего вида все происходящее и слышал вопли истязаемой жертвы насильника....так и не заступился.... в крайнем случае мог бы поехать до поста ГАИ.... и продемонстрировать в живую творящееся в салоне автомобиля безобразие....
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123
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 08.08.17 - 15:33
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
5 человек было в легковом авто, как она еще туда поместилась?

-села на колени к таксисту или насильнику....)))))
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Наталия
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 08.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сейчас скорее осудят женщину, которая вышла на трассу в 3 ночи, чем насильника. Вроде если вышел ночью, то можно насиловать...Странные рассуждения

§ лимон
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может не в тему, сам никогда не подбираю голосующих, не понимаю на что рассчитывают стоящие на трассе? подберут/не подберут? пешком дойду? на бесплатное такси?
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§ kbkz1980
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наталия:

3 часа ночи выходят на опу искать приключения
Другого объяснения не нахожу.
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димон
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 08.08.17 - 16:15
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 16:25
Комментарий удален модератором.
Профайл

12
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 08.08.17 - 16:26
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5449
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут в деньгах наверно дело..
В 3 часа ночи..
Ну конечно есть у нас свобода передвижения, но что делала там писят летняя бабушка на трассе, вызывает только недоумение..
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Гость
50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси




Отправлено: 08.08.17 - 16:51
Комментарий проходит проверку.
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