Victor Yang Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 8996

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:16 Цитата: Двигался с небольшой скоростью - 40-45 км/час

Цитата: Скорая летела со скоростью 50-60 км/час

Ну да. Как там - наши доблестные разведчики и их коварные шпионы?

Но, я думаю. убедиться, всё же, водителю скорой надо. И по здравому смыслу, и по правилам.



Цитата: - И вы категорически утверждаете, что не слышали звукового сигнала?

- Да.



Тут может быть другой момент - а сигнал какой? Я вот привык, например, к старому (который виу-виу ), а сейчас их даже не распознаешь - то ли сигнал маячка, то ли звуковой сигнал автомобиля, то ли музыку кто включил.