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≡ Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
34-летняя акушерка Анастасия Авраменко сопровождала роженицу из Мендыкаринского района в областной роддом. В центре Костаная, когда до цели оставалось всего ничего, произошла трагедия. Водитель машины скорой помощи, включив мигалку и сирену, попытался проскочить на красный свет.
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§ Victor Yang
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8996
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Двигался с небольшой скоростью - 40-45 км/час

Цитата:
Скорая летела со скоростью 50-60 км/час

Ну да. Как там - наши доблестные разведчики и их коварные шпионы?
Но, я думаю. убедиться, всё же, водителю скорой надо. И по здравому смыслу, и по правилам.

Цитата:
- И вы категорически утверждаете, что не слышали звукового сигнала?
- Да.


Тут может быть другой момент - а сигнал какой? Я вот привык, например, к старому (который виу-виу :-) ), а сейчас их даже не распознаешь - то ли сигнал маячка, то ли звуковой сигнал автомобиля, то ли музыку кто включил.
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Всем общий
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы смотрели мультфильм крылья лапы и хвосты где филин страуса летать учил.Так вот там филин одну очень жизненную фразу сказал а именно лучше день потерять потом за 5 минут долететь.Так и здесь водила УАЗа постоял бы 5-10 мин на перекрестке чтоб посмотреть все ли пропускают и поехал бы дальше спокойно.

§ лимон
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неужели записей с видео регистраторов не нашлось?
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Бывалый
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но какой в таком случае толк от проблесковых маячков и сирен?
Как это -
какой?
Привлечение внимания других участников движения к данному транспортному средству.
Преимущества в движении не дает от слова совсем.
Кто ему дал права?

123
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
то ли музыку кто включил.

То ли реклама по радио. Какой идиот придумал в рекламу радио включать сигнал экстренных служб? Слышали? Иной раз как метнёшься,а это радио так внимание привлекает. Конечно водителю УАЗа надо было убедиться.

* Lamka
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 08.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
неужели записей с видео регистраторов не нашлось?

согласен с комментатором... оживленный перекресток и ни у кого нет записи с камеры..?
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пдд
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Преимущества в движении не дает от слова совсем

для птиц...стучащих по дереву))
пдд п.6.1 ...Для полученияпреимуществаперед другими участниками движения водители таких транспортных средств включают проблесковый маячок синего и (или) красного цвета и специальный звуковой сигнал. Пользуются преимуществом они только убедившись, что им уступают дорогу.
p.s. почём купил права?

* Доктор СИЗО
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель деревенский, откуда ему знать, что мы давно ездим в городе по понятиям.....да и новые правила написано в угоду толстым кошелькам....
- что в автобусе уже не принято давать место пожилым людям и инвалидам...
- даже скорая помощь у нас крадется по улицам, иногда подавая жалобные звуки....как курсант автошколы.....
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