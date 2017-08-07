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≡ Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК.
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Рожденный в Тургае
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 08.08.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любят же наши историки обманывать место рождения в 1871 году еще не существовала Костанайская область тогда была Тургайская Губерния Кустанайского Уезда и в нынешнее время тоже самое происходит родился в Тургайской области но пишут Костанайская область.

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Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 08.08.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3690
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
,,речь не идет о запутанной политике ,речь идет о восстановлении исторических личностей противоречащих друг другу ,и которые сложили свои головы за идеи ,,,ведь если посмотреть на историю с разных ракурсов мы можем определить правильное направление своего будущего

-а нам зачем это надо?.... ты не безумец, а глупый и недалекий человек.... наше будущее не будет зависеть от прошлого.... здесь будут действовать совсем другие правила.....
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Директор Пляжа
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 08.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
наше будущее не будет зависеть от прошлого.... здесь будут действовать совсем другие правила.....

«Народ - не помнящий своего прошлого, не имеет будущего» (с)
Но вы то другие, с другой вселенной со своими законами. 8-)

§ Макарыч
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:46
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.17 - 13:04
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:05
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:18
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати тогда я так же выклал, но тогда это не разрешили печатать..
Почему?
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пэтриот
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 08.08.17 - 13:22
Комментарий удален модератором.

* Ольга Колоколова
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2196
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу сообщений неадекватного завсегдатая форума, известного под несколькими никами. Пишу тут, поскольку речь именно тут зашла. Макарыч, выкладывая этот бред на всеобщее обозрение, помните, пожалуйста, что именно вы распространяете де факто националистические высказывания. И мы, выходит,невольно распространяем. Поскольку доверяем вам, как грамотному пользователю. Это раз.

Написать вам в личку незарегистрированный пользователь не может. Как раз за подобные отправления гражданин лишен в очередной раз регистрации. Поэтому в данный момент черный. Это два.

При получении подобного в следующий раз (От дураков и неадекватов стопроцентной защиты нет), пишите срочно мне в личку. Сообщение не уничтожайте. Это три.

Цитата:
Кстати тогда я так же выклал, но тогда это не разрешили печатать.. Почему?
Прежде чем выкласть))), надо думать. Выше написано, почему такое выкладывать нельзя. Макарыч воспользовался положением полноправного и заработал замечание.
Давайте,все-таки, нас будет вести вперед своя голова, а не отлетевшие чужие мозги, нуждающиеся в лечении

[Исправлено: Ольга Колоколова, 08.08.2017 - 13:31]
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§ 112
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Выше написано, почему такое выкладывать нельзя.

Да я это понял давно..
Сразу практически послеиудаления..
Просто уже много раз когда другие так же выкладывали личку было..
А потому подумал что тут что то другое..
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Гость
Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре




Отправлено: 08.08.17 - 13:44
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