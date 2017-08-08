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≡ Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата РК по триатлону на half-ironman дистанции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата РК по триатлону на half-ironman дистанции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На чемпионат РК заявились более 200 любителей спорта и профессионалов. Участники должны были проплыть 1,9 км, проехать 90 км на велосипеде и завершить маршрут полумарафоном на 21 км.



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§ лимон
Re: Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во дыхалка у них! молодцы!
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* Грибоедов
Re: Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткая штука - Айран. Когда читаешь отчеты триатлетов, понимаешь что это не столько физически, сколько психологически тяжело. Особенно на заплыве, когда могут и по башке ногой дать, и не церемонятся, хватаясь за гидрокостюм. А бывают случаи когда велики выводят из строя. Добежать - это самое простое из всего, как бы странно ни звучало.
Вообще-то самый большой - это Ironman 140.6, а самый престижный - гавайский.
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§ 112
Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата РК по триатлону на half-ironman дистанции
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:28
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Гость
Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата РК по триатлону на half-ironman дистанции




Отправлено: 08.08.17 - 13:49
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