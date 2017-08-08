Грибоедов Re: Спортсмен из Костаная стал победителем открытого чемпионата... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 474

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Жуткая штука - Айран. Когда читаешь отчеты триатлетов, понимаешь что это не столько физически, сколько психологически тяжело. Особенно на заплыве, когда могут и по башке ногой дать, и не церемонятся, хватаясь за гидрокостюм. А бывают случаи когда велики выводят из строя. Добежать - это самое простое из всего, как бы странно ни звучало.

Вообще-то самый большой - это Ironman 140.6, а самый престижный - гавайский.