По поводу сообщений неадекватного завсегдатая форума, известного под несколькими никами. Пишу тут, поскольку речь именно тут зашла. Макарыч, выкладывая этот бред на всеобщее обозрение, помните, пожалуйста, что именно вы распространяете де факто националистические высказывания. И мы, выходит,невольно распространяем. Поскольку доверяем вам, как грамотному пользователю. Это раз.



Написать вам в личку незарегистрированный пользователь не может. Как раз за подобные отправления гражданин лишен в очередной раз регистрации. Поэтому в данный момент черный. Это два.



При получении подобного в следующий раз (От дураков и неадекватов стопроцентной защиты нет), пишите срочно мне в личку. Сообщение не уничтожайте. Это три.



Цитата: Кстати тогда я так же выклал, но тогда это не разрешили печатать.. Почему? Прежде чем выкласть))), надо думать. Выше написано, почему такое выкладывать нельзя. Макарыч воспользовался положением полноправного и заработал замечание.

Давайте,все-таки, нас будет вести вперед своя голова, а не отлетевшие чужие мозги, нуждающиеся в лечении



[Исправлено: Ольга Колоколова, 08.08.2017 - 13:31]