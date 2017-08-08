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§ NG.kz
Минздрав продолжит закупать инсулиновые помпы для детей – Елжан Биртанов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Елжан Биртанов заверил родителей больных сахарным диабетом детей, что ведомство продолжит закупать инсулиновые помпы. До этого родители, не обнаружив этого дорогостоящего оборудования в перечне гарантированной медпомощи, обратились к правительству и президенту.
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§ лимон
Re: Минздрав продолжит закупать инсулиновые помпы для детей –...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотели на больных детях сэкономить, не прокатило
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§ 112
Re: Минздрав продолжит закупать инсулиновые помпы для детей –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то пригласить производителей и штамповать тут помпы, что интересно мешает..
Профайл
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