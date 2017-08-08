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≡ С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет завесить от трудового стажа. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. Также немного подрастут пособия для инвалидов.
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ди
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие то смешные цифры....

михаил
Re: С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового...




Отправлено: 08.08.17 - 13:14
Комментарий удален модератором.

§ 112
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 13:15
Комментарий проходит проверку.
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* Доктор СИЗО
С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3690
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 13:46
Комментарий проходит проверку.
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