NG.kz С 1 июля 2018 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:56 С 1 июля 2018 года размер пенсии будет завесить от трудового стажа. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. Также немного подрастут пособия для инвалидов.

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