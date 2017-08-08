Директор Пляжа Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress #17







Отправлено: - 12:11 Цитата: Бывалый:



В РФ уже не первый год интернет-покупки растамаживают



...Пошлины на ввоз товаров в Россию: Пошлина НЕ ПЛАТИТСЯ, если за один месяц в адрес одного лица из-за границы пришло товара менее чем на 1000 ЕВРО и общий вес всех товаров при этом не превышает 31 кг.

Пошлина ПЛАТИТСЯ при превышении указанных величин (1000 ЕВРО и 31 кг). Размер выплаты при этом будет равен 30% от цены привозимых товаров, но не менее 4 ЕВРО за 1 килограмм их веса.

Выше написанная информация является официальной и взята из статьи «Таможенные правила при ввозе товаров на территорию Российской Федерации», которая опубликована на сайте ПОЧТЫ РОССИИ...

В Украине порог 150 евро, в Белоруссии -120.

И.... Пошлины на ввоз товаров в Казахстан впринципе нету, но всё зависит от ситуации, ниже мы рассмотрим какое количество товаров можно провозить за один раз в одной посылке, ограничения по весу и прочие нюансы, чтоб можно было не платить за растаможку. В Казахстане действуют такие же тарифы, как и в Российской Федерации. Пошлина ПЛАТИТСЯ только в том случае, когда превышены следующие величины:



Общая цена товаров, полученных из-за границы за один месяц, больше 1000 ЕВРО. Общий вес всех товаров, полученных из-за границы за один месяц, больше 31 кг.

Как так ?