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§ NG.kz
В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарубежные веб-сайты, такие как Google, Facebook, Amazon, Aliexpress, предоставляют свою платформу в качестве информационной площадки для "соединения" продавцов и потенциальных покупателей. При этом нормы налогового законодательства Казахстана не распространяются на зарубежные платформы.
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Директор Пляжа
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
где в статье про растаможку?

Да ему лишь бы что ляпнуть, но главное приплести Россию, по ходу за это пяцот таньга капает .

Бывалый
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
где в статье про растаможку?

У каждого свои методы обложения данью операций покупки товара в интернет-магазине.
У вас - растаможка, у нас - налогообложение.
Что тебе в этом непонятно, родной?

Директор Пляжа
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

В РФ уже не первый год интернет-покупки растамаживают


...Пошлины на ввоз товаров в Россию: Пошлина НЕ ПЛАТИТСЯ, если за один месяц в адрес одного лица из-за границы пришло товара менее чем на 1000 ЕВРО и общий вес всех товаров при этом не превышает 31 кг.
Пошлина ПЛАТИТСЯ при превышении указанных величин (1000 ЕВРО и 31 кг). Размер выплаты при этом будет равен 30% от цены привозимых товаров, но не менее 4 ЕВРО за 1 килограмм их веса.
Выше написанная информация является официальной и взята из статьи «Таможенные правила при ввозе товаров на территорию Российской Федерации», которая опубликована на сайте ПОЧТЫ РОССИИ...
В Украине порог 150 евро, в Белоруссии -120.
И.... Пошлины на ввоз товаров в Казахстан впринципе нету, но всё зависит от ситуации, ниже мы рассмотрим какое количество товаров можно провозить за один раз в одной посылке, ограничения по весу и прочие нюансы, чтоб можно было не платить за растаможку. В Казахстане действуют такие же тарифы, как и в Российской Федерации. Пошлина ПЛАТИТСЯ только в том случае, когда превышены следующие величины:

Общая цена товаров, полученных из-за границы за один месяц, больше 1000 ЕВРО. Общий вес всех товаров, полученных из-за границы за один месяц, больше 31 кг.
Как так ?

§ Сергей_я
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Пошлина НЕ ПЛАТИТСЯ,

забыли про нотификацию упомянуть. Если придерутся не спасет не вес менее 21 кг (вроде все же 21, а не 31) ни сумма менее 1000 евро
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Директор Пляжа
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Ну возможно, не сталкивался, не спорю)))

§ 112
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю данное принятие решения правильным..
Кто пользуется американскими сайтами считаю обязан тоже это делать..
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Все просто
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У вас - растаможка, у нас - налогообложение.
Что тебе в этом непонятно, родной?

Как был ты птицей, стучащей по стволу дерева, так и остался. Любой товар пересекающий таможенную границу, должен пройти таможенную очистку, не зависимо от страны. Какое может быть налогообложение? ///

[Исправлено: Ольга Колоколова, 08.08.2017 - 12:45]

§ Сергей_я
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.08.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Считаю данное принятие решения правильным..
Кто пользуется американскими сайтами считаю обязан тоже это делать..

плата идет. Но провайдеру.
Профайл

Все просто
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Считаю данное принятие решения правильным..

С чего это. Покупка товаров на АЛИ, осуществляется обычно частными лицами, и не предназначены для коммерческой деятельности. Просто в данной ситуации Государство должно установить нормы провоза, либо пересылки.

§ 112
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
112


(Пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
плата идет. Но провайдеру.

Не, когда тонну допустим товара покупаешь, или десять тонн, налог же какой то идет государству?
Профайл

шапито
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:50
Комментарий удален модератором.

www
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
плата идет. Но провайдеру.

он не способен это понять
Цитата:
Сергей_я:
провайдеру

а это для него вообще звучит на языке племени чумба юмба)))

Егор
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Уже 3 дня мой смарт - телевизор Панасоник показывает англоязычную версию Ютуба..... попытки перейти на привычный русскоговорящий Ютуб ни к чему не привели....
- кому пожаловаться, что бы исправили?

Трампу пожалуйся за введенные санкции, это тестовые пробы отключения интернета.

кара бас
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 12:57
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не, когда тонну допустим товара покупаешь, или десять тонн, налог же какой то идет государству?

как это связано с тем, что я зашел на англоязычный ресурс или воспользовался к примеру гуглом американским?
Профайл
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