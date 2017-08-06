Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6760





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4479

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:36 Че делать с ними будешь? Компот,пирог,вино?

Я раньше на татарок как то не обращал внимание. Но после знакомство с тобой ( виртуальное) . вы очень интересный народ. Вы Лиля были в казани? Удивительный город . чистый ,красивый. А какие деревни там. Вау. Они так же как и наши держут барашек. Лошадей. Но! Почемуто нет нет водворе навоза . все культурно. Все чисто. Домики покрашены . яблони и вишни ростут.