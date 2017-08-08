Медный Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress #4







Отправлено: - 09:54 К обычно есть поток бабла, почему бы его не направить в кормушку для разного рода... чиновников это же проще чем напрягаться: создавать производство и управлять им, а так новый налог и продолжаем всё прихватизировать (когда гос имущество прикупают теже кто продаёт)

Доходило до смешного, думаю смешное и сейчас имеет место быть: покупали по бросовым ценам не на свои, а на взятые из буджета, а докладывали уже из окупаемости.. некоторые не успеваливернуть так, но родственные и не очень связи помогали

к чему я веду: вести созидательную деятельность гос аппарат может только пристроительстве парков и памятников, но как только дело доходит до производства, то всё - руки-крюки