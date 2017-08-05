Цитата: Валентин:

Он должен быть умным, повидавшим мир и жизнь. И я хочу найти такого человека в Астане. Когда я говорю состоятельный, я имею в виду, что у него обязательно должно быть жилье, машина, возможность два раза в год отдыхать за рубежом. А если у мужчины всего этого нет, зачем мне рожать от него и быть ему женой?



Просто оставлю это здесь, ради веселья:



Цитата: Бывалый:

Цитата:

JereK:

Ну так токалки-то что, по любви таковами становятся?



А почему ты думаешь что не по любви?

Ну по крайней мере не по чувствам.

Ты по себе судишь?

Ты женщин себе из прагматических соображений выбираешь или как?

А если тебя полюбят (или просто начнут испытывать к тебе теплые чувства) две и более - считаешь что так в жизни не бывает?