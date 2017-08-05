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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утверждения про геноцид - можно и нужно оспаривать, тыкать неграмотного заявителя в факты, и обидно над ним смеяться.
Я удаляю откровенные оскорбления и хамство без содержательной части.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А утверждения про геноцид - не разжигание?


Грамкины и снарки, чувак. Грамкины и снарки. :lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Он должен быть умным, повидавшим мир и жизнь. И я хочу найти такого человека в Астане. Когда я говорю состоятельный, я имею в виду, что у него обязательно должно быть жилье, машина, возможность два раза в год отдыхать за рубежом. А если у мужчины всего этого нет, зачем мне рожать от него и быть ему женой?


Просто оставлю это здесь, ради веселья:

Цитата:
Бывалый:
Цитата:
JereK:
Ну так токалки-то что, по любви таковами становятся?

А почему ты думаешь что не по любви?
Ну по крайней мере не по чувствам.
Ты по себе судишь?
Ты женщин себе из прагматических соображений выбираешь или как?
А если тебя полюбят (или просто начнут испытывать к тебе теплые чувства) две и более - считаешь что так в жизни не бывает?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[Бывалый mode]

А что, нельзя полюбить состоятельного человека?! С жильём, машиной и возможностью отдыхать за рубежом?!
Влюбиться возможно только в нищеброда?!

Ты сам понял что написал?!

Какие же вы тупые, когда уже это совковое поколение вымрет окончательно...

[/Бывалый mode]
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Утверждения про геноцид - можно и нужно оспаривать, тыкать неграмотного заявителя в факты, и обидно над ним смеяться.

Ведь кто-то же вложил в эту пустую черепушку такую мысль, только не объяснил, что это такое - геноцид. И вот теперь это, с виду разумное, существо, кричит по поводу и без оного, о геноциде! Матеря при этом советскую Власть, и матеря всех, кто не встал на защиту этой самой Власти! Где логика?! Хотя о чём это я...
Вот и большинство казахоязычной интеллигенции придерживаются таких взглядов. И не надо говорить о том, что национализм не присущ титульной нации - сталкивались, знаем! Ещё в далёких 90-ых.
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Грамкины и снарки, чувак. Грамкины и снарки.

Извини, не в курсе. Просвети!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
MASSAGET.KZ: «Ұлттық арнадан ұят кетіп бара ма?» («У национального канала совсем стыда не осталось?») - Автор портала Мейргуль ОНГАРОВА критикует телеканал «Казахстан» за неподобающий, по ее мнению, эфир:

Цитата:
«Смотрела в выходные на канале «Казахстан» прямой эфир с розыгрыша «Евротура». Обрадовалась было, что передачи в таком формате появились на национальном телеканале. Но не тут-то было. Уж больно резала слух речь актера Даута ШАЙХИСЛАМОВА, говорящего с акцентом на казахском языке. Считаю это неуважением к языку - говорить так перед многотысячной аудиторией. Вторая ведущая Майя ВЕРОНСКАЯ куда лучше его говорила. А когда на сцену выскочила в платье, напоминающем комбинацию, артистка Камшат ЖОЛДЫБАЕВА, вообще поразилась: как же национальный канал мог позволить такое? Да, брендовое платье, сейчас это модно, но надо же думать о зрителях в сельских глубинках! Я сама из аула и знаю, что телеканал «Казахстан» воспринимают там как очаг казахской культуры и истории. Не хотелось бы, что канал в погоне за веянием времени потерял лицо. И еще: то обстоятельство, что господа, которые озвучивали имена победителей, говорили только на русском, похоже, не беспокоило руководство канала во главе с Ерланом КАРИНЫМ».


Да как же мы допустили?! ©
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Страница 49 из 49«1...474849
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