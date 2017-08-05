|MASSAGET.KZ: «Ұлттық арнадан ұят кетіп бара ма?» («У национального канала совсем стыда не осталось?») - Автор портала Мейргуль ОНГАРОВА критикует телеканал «Казахстан» за неподобающий, по ее мнению, эфир:
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«Смотрела в выходные на канале «Казахстан» прямой эфир с розыгрыша «Евротура». Обрадовалась было, что передачи в таком формате появились на национальном телеканале. Но не тут-то было. Уж больно резала слух речь актера Даута ШАЙХИСЛАМОВА, говорящего с акцентом на казахском языке. Считаю это неуважением к языку - говорить так перед многотысячной аудиторией. Вторая ведущая Майя ВЕРОНСКАЯ куда лучше его говорила. А когда на сцену выскочила в платье, напоминающем комбинацию, артистка Камшат ЖОЛДЫБАЕВА, вообще поразилась: как же национальный канал мог позволить такое? Да, брендовое платье, сейчас это модно, но надо же думать о зрителях в сельских глубинках! Я сама из аула и знаю, что телеканал «Казахстан» воспринимают там как очаг казахской культуры и истории. Не хотелось бы, что канал в погоне за веянием времени потерял лицо. И еще: то обстоятельство, что господа, которые озвучивали имена победителей, говорили только на русском, похоже, не беспокоило руководство канала во главе с Ерланом КАРИНЫМ».
Да как же мы допустили?! ©