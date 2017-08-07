NG.kz Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:04 "Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.

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