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§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
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§ Валентин
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прохожий:
запретят ложить ?
или зарплаты будет хватать на булку хлеба?


Сделают досрочное изъятие депозитов крайне невыгодным, или запретят вовсе.
А для срочных депозитов сделают мизерное вознаграждение.
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