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§ NG.kz
В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарубежные веб-сайты, такие как Google, Facebook, Amazon, Aliexpress, предоставляют свою платформу в качестве информационной площадки для "соединения" продавцов и потенциальных покупателей. При этом нормы налогового законодательства Казахстана не распространяются на зарубежные платформы.
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§ лимон
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.08.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять международный опыт :-x
уровень жизни и з/платы почему-то к этому опыту не рассматривают(
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§ leoevgenij
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
leoevgenij


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 26.05.14
Отправлено: 08.08.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно дела совсем плохи в нашей Казаше!.. :-x
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* 74
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4173
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 08.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то ваш експо совсем кошельки поимел...
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Медный
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К обычно есть поток бабла, почему бы его не направить в кормушку для разного рода... чиновников :-x это же проще чем напрягаться: создавать производство и управлять им, а так новый налог и продолжаем всё прихватизировать (когда гос имущество прикупают теже кто продаёт)
Доходило до смешного, думаю смешное и сейчас имеет место быть: покупали по бросовым ценам не на свои, а на взятые из буджета, а докладывали уже из окупаемости.. некоторые не успеваливернуть так, но родственные и не очень связи помогали
к чему я веду: вести созидательную деятельность гос аппарат может только пристроительстве парков и памятников, но как только дело доходит до производства, то всё - руки-крюки :-)

Алексей
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress




Отправлено: 08.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Данный вопрос носит концептуальный характер, требует детального изучения с учетом международного опыта и последующим рассмотрением со всеми заинтересованными сторонами", - добавили в министерстве национальной экономики. "

а с покупателями будете рассматривать данный вопрос? или покупатели не заинтересованная сторона а объект с которого можно еще бабла срубить?

вы бы бюджеты свои по уменьшили и все нормально было бы.

§ Доктор СИЗО
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 3 дня мой смарт - телевизор Панасоник показывает англоязычную версию Ютуба..... попытки перейти на привычный русскоговорящий Ютуб ни к чему не привели....
- кому пожаловаться, что бы исправили?
- до 2030 года вроде еще далековато.....
-подскажите, кто в этом разбирается.... :-P :-x :-o
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§ Валентин
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в том анекдоте: очень деньги нужны.
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§ Валентин
Re: В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
а с покупателями будете рассматривать данный вопрос?


Конечно будут.
Проще всего будет заставить покупателя оплачивать НДС, а не продавца, потому что покупатель-то никуда не денется.
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