112 Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко... #55





(Пользователи) Сообщений: 5421

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: Vital:

Та же мука с оскала

Да не в весе ведь дело..

Какая разница, в мешке 40 кг или 49.5?

Взвешивают то по факту, машина вошла так то, вышла вот так то, разница и есть к слову мука..

Остальное дело десятое..

Вагонные поставки , кто там будет дурить с граммами, бесполезно ведь..

Они взвешают не 100 тонн допустим, а 99,5, за то и расчитаются..

А потом уш их проблемы , сколько и чего там не хватает и как они в розницу продают..