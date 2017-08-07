Грибоедов:

С 1993 года, когда доллар стоил 4 тенге, но его негде было купить, бакс ни разу не падал.

Грибоедов:

Доллар в указанные вами периоды падал по отношению к своему прежнему курсу

Грибоедов:

Эксперт забывает, что при частичном снятии или досрочном погашении депозита половина так называемых процентов съедает банк.