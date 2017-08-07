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≡ Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южноуральский Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область более 8 тонн молока «из будущего» – шутки со временем позволил себе крупный производитель из Костаная.
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газах гнать то ненадо. 25 лет строим . Построили уже . все. Нет нечего тут сувереного . полный провал. Гребаное уже молоко почеловески то продать не можем. Я знаю почему там у них так получилось. С этими бумагами.
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Сеня
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 22:09
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Гребаное уже молоко

Да не молоко же это..
Молоком оно перестает называться уже тогда, когда его отправляют сепарировать так сказать..
Обычно молоко себе оставляли немного, сливки, обрат телятам, сметану на масло..
Всё.
Нет молока больше..
И молоко стояло не больше суток у нас в деревне..
Скисало потом..
Ну или опять же телятам и поросятам выливали..
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§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати огромный завод по выпуску верблюжьего сухого молока строят в Туркестане..
Хотя опять же сухое..
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Сеня
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 22:23
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 22:24
Комментарий удален модератором.

Ося
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молоко костанайское хорошее, но непривычное для челябинцев. Челябинское молоко немного сладковатое, пастбища и травы хорошие, а кустанайское молоко горчит, полынью отдает. Сама видела, как в магазине отказывались . Надо переработку возить, сыр, творожные изделия, сметану.

Сеня
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 22:45
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5357
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.08.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мельницы туфтить тоже стали. По 200-300грам стали не досыпать в мешки. Многие московские пекарни стали отказыватся от нас. Эти граммы не мелочь когда круглосуточная пекарня работает на мегапол

Усушка, утряска вот и не хватает 300гр.
Сам на мельнице работал,норм насыпал по 50 кг,а тут скандал чел. вагон муки купил и в каждом мешке по 200-500гр не хватает,начали перевешивать, оказывается свежие мешки норм.идут,а те что полежали немного полегчали,но свежая мука должна полежать хотя бы недельки две перед использованием.

[Исправлено: Добринцофф, 07.08.2017 - 23:50]
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю. Я это на месте все решил. Только беда вот . если хотите конкуренцию победить. То думайте. Та же мука с оскала приходит в идеале. А рынок москвы это того стоит . кто там торгует тот на коне
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§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Та же мука с оскала

Да не в весе ведь дело..
Какая разница, в мешке 40 кг или 49.5?
Взвешивают то по факту, машина вошла так то, вышла вот так то, разница и есть к слову мука..
Остальное дело десятое..
Вагонные поставки , кто там будет дурить с граммами, бесполезно ведь..
Они взвешают не 100 тонн допустим, а 99,5, за то и расчитаются..
А потом уш их проблемы , сколько и чего там не хватает и как они в розницу продают..
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик ты просто не понял. Покупает комерц с пекарни 20 т. Там на мешок вес идет скачкха. По факту приходит не 20 т. Меньше. Раз купил . два купил. Выход печенек меньше чем он когда купил в другой мельнице. Он проверил. И нафиг будет переплачивать . щас все умею считать деньги. . зачем ему поставщик такой когда есть такой де за те же деньги.
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§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Покупает комерц с пекарни 20 т. Там

Ну он то не мешками покупает, он покупает килограммами..
Вес в мешках его интересовать должен в последнюю очередь и никто их не взвешивает.
На своих весах он взвешивает весь груз..
Исходя из этого расчитывается..
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§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он может купить мешки и по 47.5 кг до 52.2 разбег.
Но расплачивается он не по мешкам, расплачивается по килограммам, тоннам..
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