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≡ Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом, арестовали на 2 месяца		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом, арестовали на 2 месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы 22-летний костанаец не работал в полиции, заключения под стражу на время следствия вполне можно было избежать, так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести. Однако в суд поступило ходатайство ДВД.
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§ karik
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
karik


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Сообщений: 29
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 07.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///////////! Как "правонарушение небольшой тяжести"? Человек умер! Он же был чей-то отец, брат, сын ит.п. //////////! Простого смертного небось засадили бы на полную катушку. Еще и показательный процесс закатили бы! Вот такая у нас власть! Слуги народа //////////.

[Исправлено: DrDjekel, 07.08.2017 - 21:58]
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иван
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забывайте на месте водителя может каждый из вас либо близкий. Что вы скажете потом.....

121
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иван:

Вы видео видели? Так гоняют не все. Вот на месте таксиста мог быть любой.
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