112 Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко... #47





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:09 Цитата: Vital:

Гребаное уже молоко

Да не молоко же это..

Молоком оно перестает называться уже тогда, когда его отправляют сепарировать так сказать..

Обычно молоко себе оставляли немного, сливки, обрат телятам, сметану на масло..

Всё.

Нет молока больше..

И молоко стояло не больше суток у нас в деревне..

Скисало потом..

Ну или опять же телятам и поросятам выливали..