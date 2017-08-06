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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 451 из 451«1...449450451
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у меня давно все в золоте и биткоинах.

Дак купи себе - телефон и фотик...
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дак купи себе

а оно мне надо?
меня и так все устраивает...я далек от потре..лядства.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
я далек от потре..лядства.

Фотки - выставлять. Вот Сайлау снгодня
новость - написАл,но без фото -это
просто так... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я и фотографировать то не умею, а там же потом надо что то проявлять, закреплять. Марик как то описывал((
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а там же потом надо что то проявлять, закреплять. Марик как то описывал((

Ну вот и возьми у него пару уроков фотографии... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ога, возьми. Он жеж затарится,спрячется и будет по клавишам втыкать:
- " Хотят отомстить, помогите, убиваютЪ"
Я лучше у кого другой возьму, какой нибуть представительницы прекрасного пола.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрома Родины - заполняются.
Уже рапс - начали убирать.

Масло давить будут. В магазе 99 центов
за литр... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2961
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С дачи тоже яблоки начала собирать
А то перезреют
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А то перезреют

На вид - вкустные... :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че делать с ними будешь? Компот,пирог,вино?
Я раньше на татарок как то не обращал внимание. Но после знакомство с тобой ( виртуальное) . вы очень интересный народ. Вы Лиля были в казани? Удивительный город . чистый ,красивый. А какие деревни там. Вау. Они так же как и наши держут барашек. Лошадей. Но! Почемуто нет нет водворе навоза . все культурно. Все чисто. Домики покрашены . яблони и вишни ростут.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че делать с ними будешь

Можно насушить и компот потом -продавать... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиль поехали в татарию. Купим домик . нарожаем маленьких татаров. Ты вроде свободна я тоже. Если и есть в рф рай это не краснодарский край . это татария. Мне там работу уже предлагают. Поехали?😌
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2961
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че делать с ними будешь? Компот,пирог,вино?

Каждая травинка,в животике витаминка,кушаю я их
:lol:
Виталя,вот объясни мне тётиньке с татарского аула
Почему ты один?(если это не нарушает твоё личное пространство)
Я к тому,что нехватка м.пола у нас катастрофическая,
А ты один и без охраны :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиль я уже говорил. Я разведен. Ошибся. Со временем стал умней. Выбираю. Так что б на все жизнь.
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