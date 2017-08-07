112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4730





(Пользователи) Сообщений: 5418

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:03 Кстати хоть Мистер Спортлото и Мисс Скандалистка отвязались..

Пусть у Уважаемого в ветке дальше жалуются..

У тебя смотрю тяжело идет..

Мстить так и хочется и гадости говорить, пользуясь тем что тебя не модерируют..

Вот ведь память, какая штука..