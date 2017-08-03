Серый волк Re: Когда временное становится постоянным... #53





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8973

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: Vit:

зря учителя старались ;)

Ничего не зря! Новая сформировавшаяся общественность рождает новый язык.

Язык он подвижный! Живой! Новая осмысленная фонетика, осмысленная лексика (лексикология), словообразование и Живая Речь, Энергетика ...

Уже можно составить первый в истории словарный запас нового языка 112-го и акимата.

Какие слова к этим Эллочкам-людоедочкам относятся и так понятно.

Только у меня времени мало. Помогайте.



Интересно можно ли ошибиться?



Людишки, нарот.

Освоили,

Епонцы,

Тендер,

Апсуждение,

Подрядчик,

Уская колея,

Миллионов,

Жып,

Проведение ремонта,

Пиво в Астыкжане,

Рост на лицо,

Большие инвестиции.

Наоборот,

млрд тенге,

Мушчина,

Только благодаря меморандумам,

Наверно поем это..

Мы от этого ушли»,

Народишко такой смешной..

За первое полугодие введено,

кому то в жЫзни,

чем в прошлом году,

процесс этот в области не затухает

токак насчет,





Я уже ржу, и больше не могу.

Они типовые!!!

Эти персонажи даже не нужны совсем, можно собрать две страницы их фраз и переставляя точно получится их очередной спич на совещании, отчёте или форуме!





Может чего упустил, дополняйте словарный запас!



[Исправлено: Серый волк, 07.08.2017 - 11:48]