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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

1989-1993. 285 СЭЗС.

Я в 1987-1990 по моему, в дипломе надо посмотреть..
Федорова знаешь?
Он где то с тобой учился, кентяра мой раньше был..
А афганца Фендюру?
Загурский с моей деревне в твоей стороне учился..
Кореец местный очкарик блатной на белой девятке?
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Vit
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 06.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему нужно как говоришь так и писать..

Это хорошо, что по твоему. :) А вообще то правила правописания существуют. Хотя кому я говорю. Русский забывают, казахский не выучили, но уже на латиницу переходят. Куда страна катится?... (

§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ведь если бы учился полный курс, то поступал бы на ПГС (пр

И так ПГС было, но называли еще и СЭЗС..
Что не так?
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§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вообще то правила правописания существуют. Хотя

Кто тебе это сказал?
Ты говоришь как, неужели не так как пишешь?
Меня то не надо учить, у меня по русскому все нормально было, вот у вас понтов что то много..
Ты что, в разговоре говоришь например ОБсуждение?
АПсуждение..
Именно так и говорят..
Впервые слышишь?
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Vit
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 06.08.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если честно. то от тебя в первые подобный бред читаю :)

§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
если честно. то от тебя в первые подобный бред чи

Если честно, попробуй пожить в реальной жизни как нибудь на досуге, постоять в очереди, послушать как говорит нарот..
Ах да, нароД..
Ты ведь именно так акцентируешь внимание того, с кем разговариваешь?
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Vit
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 06.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
послушать как говорит нарот..Ах да, нароД..

Я вообще ничего не "акцентирую" (слово то какое премудрёное). Кто как говорит или слышит, вещи разные. Но есть правила правописания. Редко где всё пишется так как говорится. Тот же казахский или французский язык.... Пежо или Рено напиши ка на латинице?

Vit
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 06.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря учителя старались ;)

§ Серый волк
Re: Когда временное становится постоянным...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
зря учителя старались ;)

Ничего не зря! Новая сформировавшаяся общественность рождает новый язык.
Язык он подвижный! Живой! Новая осмысленная фонетика, осмысленная лексика (лексикология), словообразование и Живая Речь, Энергетика ...
Уже можно составить первый в истории словарный запас нового языка 112-го и акимата.
Какие слова к этим Эллочкам-людоедочкам относятся и так понятно.
Только у меня времени мало. Помогайте. :-)
:-)
Интересно можно ли ошибиться?

Людишки, нарот.
Освоили,
Епонцы,
Тендер,
Апсуждение,
Подрядчик,
Уская колея,
Миллионов,
Жып,
Проведение ремонта,
Пиво в Астыкжане,
Рост на лицо,
Большие инвестиции.
Наоборот,
млрд тенге,
Мушчина,
Только благодаря меморандумам,
Наверно поем это..
Мы от этого ушли»,
Народишко такой смешной..
За первое полугодие введено,
кому то в жЫзни,
чем в прошлом году,
процесс этот в области не затухает
токак насчет,


Я уже ржу, и больше не могу. :-)
Они типовые!!! :-)
Эти персонажи даже не нужны совсем, можно собрать две страницы их фраз и переставляя точно получится их очередной спич на совещании, отчёте или форуме!
:-)

Может чего упустил, дополняйте словарный запас! :-)

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2017 - 11:48]
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Prosto
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 07.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живу в районе Лагуны, часто хожу гулять с ребенком в сторону центра по Абая. Статья прям один в один описывает мое мнение насчет этого долго играющего ремонта - почему разворотили всю улицу, не делая ремонт определенным секторами с полным завершением его в них? Везде песок, ямы, щебень, торчащие штыри, после доэдя грязь, плюс освещения нет.... И глядя на то, что это действо под названием "ремонт" продвигается дальше, оставляя за собой все выше названные "временные неудобства", надежды на то, что в этом году мы увидим нормальную улицу Абая, становится все меньше...

§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
запас нового языка 112-го

Рад что ты вступил в мой фан клуб..
Ну а то что про дороги ничего от тебя, просто картинки, это ничего не значит..
Сам то как, понятия не имеешь как дороги то делать?
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