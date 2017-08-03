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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8973
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 07.08.17 - 14:37
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|Цитата:
Vit:
зря учителя старались ;)
Ничего не зря! Новая сформировавшаяся общественность рождает новый язык.
Язык он подвижный! Живой! Новая осмысленная фонетика, осмысленная лексика (лексикология), словообразование и Живая Речь, Энергетика ...
Уже можно составить первый в истории словарный запас нового языка 112-го и акимата.
Какие слова к этим Эллочкам-людоедочкам относятся и так понятно.
Только у меня времени мало. Помогайте.
Интересно можно ли ошибиться?
Людишки, нарот.
Освоили,
Епонцы,
Тендер,
Апсуждение,
Подрядчик,
Уская колея,
Миллионов,
Жып,
Проведение ремонта,
Пиво в Астыкжане,
Рост на лицо,
Большие инвестиции.
Наоборот,
млрд тенге,
Мушчина,
Только благодаря меморандумам,
Наверно поем это..
Мы от этого ушли»,
Народишко такой смешной..
За первое полугодие введено,
кому то в жЫзни,
чем в прошлом году,
процесс этот в области не затухает
токак насчет,
Я уже ржу, и больше не могу.
Они типовые!!!
Эти персонажи даже не нужны совсем, можно собрать две страницы их фраз и переставляя точно получится их очередной спич на совещании, отчёте или форуме!
Может чего упустил, дополняйте словарный запас!
[Исправлено: Серый волк, 07.08.2017 - 11:48]
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