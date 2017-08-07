Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4713





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3380

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:44 Цитата: 112:



Ой-ля, опять бредятина пошла.

8 лет и прочее...

вам очки нана...?

Смотри внимательно на дату моей регистрации на форуме...

Или с арифметикой дружить разучился ?

гиены и жлобы, чем не оскорбление ?

Ну шо ты постоянно палишься и ноешь ?

За оскорбления, меня бы красным мазали, так как в отличии от тебя, я не имею индульгенции от всемогущих модераторов.

Ну и так далее, чего ходить по второму кругу.

Мною ужо все сказано, хоть ты и пытаешься заболтать форум и оправдаться, но уже поздно.

Бывалый говоришь, да его тут ужо не раз по его корню тукали и обрезание делали, так шта не нано ля-ля, проехали.

А у тебя, просто по ходу сюсюкалка есчо не до всех доросла, печалько.

Занимайся над этим, можешь уроки у кого даже взять.

И не благодари меня так больше, завуалировано, за советы.

