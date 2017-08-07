/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 315 из 315«1...313314315
Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.08.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну или к Бывалому..

Марик, так ему же в детстве навигатор стряхнули. Он по ходу не в себе.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Кикабидзе

У нее нет даже намека на медицинское образование в голове..
С чего ты это взял?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ой-ля, опять бредятина пошла.
8 лет и прочее...
вам очки нана...?
Смотри внимательно на дату моей регистрации на форуме... 8-)
Или с арифметикой дружить разучился ?
гиены и жлобы, чем не оскорбление ? :-o
Ну шо ты постоянно палишься и ноешь ?
За оскорбления, меня бы красным мазали, так как в отличии от тебя, я не имею индульгенции от всемогущих модераторов.
Ну и так далее, чего ходить по второму кругу.
Мною ужо все сказано, хоть ты и пытаешься заболтать форум и оправдаться, но уже поздно.
Бывалый говоришь, да его тут ужо не раз по его корню тукали и обрезание делали, так шта не нано ля-ля, проехали.
А у тебя, просто по ходу сюсюкалка есчо не до всех доросла, печалько.
Занимайся над этим, можешь уроки у кого даже взять.
И не благодари меня так больше, завуалировано, за советы.
;-)
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
8 лет и прочее...

Неригиненного не считать?
Что то ты все мои комментарии хорошо выучил или записываешь?
То то..
Оскорбления гниловатые кстати никто не модерирует у тех кто не на премодерации..
Так понятно?
И тем более не читают..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик Беркес..

Мне кажется порою, форумчане
Пришедшие из жизненных полей
Мои коллеги и однополчане
Тут превратились в дьявольских троллей

Они до сей поры с времен тех дальних
Тут пишут 8 лет исподтишка
Не потому ль так часто и печально
Они не замолкают никогда..
Ммммммм... мммм..ммммм. ммммм....

Летит, свистит по небу тролль усталый
Летит на форум на исходе дня.
И тут ему жратвы еды все мало
В сердцах он материться на меня..

Настанет день и всей трольиной стаей
Он поплывет в такой же сытой мгле.
Не будет он трусливо убегая
Всех материть от злости он извне..
Ммммм... ммммм,,, ммммм.. мммм....
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то открывал дверь авто с помощью телефона?
Хочу записать голос сигналки и проверить на запись..
Откроется или нет..
Это же можно любую машину вскрыть..
Профайл

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Марик Беркес..


пора в психбольнице интернет отключать.
или в одиночную камеру без окон.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня гарячий щящлик в духовке..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Бгг..
усе считай..писанное, не писанное, а лучше то что тобой выдумано..
и не нервничай ты так, я понимаю шо горит все под тобой, но я же не со зла, а тока ради добра тваво ...натура у меня такая.
такшта не дави на свое гнилое, знаю шта это твая фишка на форуме...но и мне она по боку.
коменты спрашиваешь выучил или записываю..память у меня в отличие от тебя, дюже хорошая, не пропитая.
Так то..
Ну тебе этого не понять, 17 лет бесследно не проходють.
И тебе это надо принять.
И каяться ..каяться..каяться.
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:14
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:15
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:17
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ух тыж, смотрю опять на словесный 112 прорвало...
рвет пукан..ой как рвет...
да не убивайся ты так, все равно не убъешься, а вот покалечишься можешь.
хотя по ходу тебе все равно, одним сотрясением -потрясением меньше..больше ))
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 315 из 315«1...313314315
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 2
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх