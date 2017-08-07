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§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
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Медный
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

Лучшее экспертное мнение, что я слышал. Аргументировано и взвешенн. Спасибо!

77
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бла,бла,бла.
Арифметика проста. Посчитаем сколько девальваций было с 1991 года. Вот, в принципе, и все. Больше ничего считать не нужно.
Ах да. Сейчас кредит доверия к тенге и правительству вырос. Дедолларизация прошла на пользу всем гражданам РК. Средняя зарплата 80000 (теоретически) делим на 330=241 доллар США. Что равно уровню зарплат конца 90-х начала 2000-х. Алга Казахстан!!!

*
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
С 1993 года, когда доллар стоил 4 тенге, но его негде было купить, бакс ни разу не падал

Ошибаетесь. дорогой, было дело, падал
с 2003 по 2007 г было снижение курса доллара к тенге с 154-155 до 117-118 тенге за доллар, точные даты и цифры есть на сайте НБ РК, в статистике официальных курсов

падавший бакс
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
бакс ни разу не падал

Июнь 2003 - 154 тенге/доллар
Июнь 2007 - 121 тенге/доллар

Январь 2016 - 390 тенге/доллар
Июнь 2017 - 310 тенге/доллар

Это из крупных...

§ Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Лучшее экспертное мнение, что я слышал. Аргументировано и взвешенн. Спасибо!


Вам спасибо! :-)
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§ Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:
Ошибаетесь. дорогой, было дело, падал


Доллар в указанные вами периоды падал по отношению к своему прежнему курсу, что было продиктовано монетарной политикой США, а не укреплением тенге. Штаты периодически ослабляют курс своей валюты, но ориентируясь прежде всего на евро, а не третий мир. Делается это как вы знаете для повышения конкурентоспособности своей продукции. Поэтому говорить что это укрепился тенге, наивно. Цены в означенный период не снижались, а постоянно росли.
Если хотите можете привести периоды снижения цен на ТНП и ТПС.
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§ Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


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Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для интереса, цены в 2004 году. Вода Тассай 5 л - 130, рулон туалетной бумаги - 25, упаковка йогурта - 140, пачка сигарет - 80, 1 л молока - 90, пачка пельменей - 120-150, 1 кг свинины - 180, вода Аква-Арасан 5 л - 80, десяток яиц - 80-100.
По сути, курс вырос в 2 раза, а цены - в 3.
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§ Обликоморале
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперт:

чем ты торговать будешь :-o :-) ???
**********************************************
А то что бабло на депозитах кому то дало прибыль, ваше насмешило.
Хавает денюжки то инфляция, вне зависимости от девальвации. Доллар падал, а цены росли.
Антиресно, шо они на это скажут и им поддакивающие местные спешиалисты .
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