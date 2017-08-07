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§ NG.kz
Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом, арестовали на 2 месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы 22-летний костанаец не работал в полиции, заключения под стражу на время следствия вполне можно было избежать, так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести. Однако в суд поступило ходатайство ДВД.
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§ Дантист
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести"
Убить человека уже не преступление, а всего лишь правонарушение небольшой тяжести? Да уж...
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§ Алиса
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Да уж...

Ага, чего-то я тоже не поняла данной фразы. Т.е. так, фигня, человек погиб - ничего страшного - "небольшая тяжесть" :-o :-o
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§ Обликоморале
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вверх цинизма в этих словах " относится к категории правонарушений небольшой тяжести ".
А потом еще спрашивают о каком то уважение к власти и правоохранительным органам.
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§ аргентина -ямайка
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 07.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
В отношении него проводится досудебное следствие по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ни х себе . это как по неосторожности . сорри так получилось . летел как хотел . мда уж
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* Victor Yang
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8994
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
а всего лишь правонарушение небольшой тяжести?

Правонарушение = нарушение прав других граждан. Понятие правонарушения шире, нежели преступления. Поэтому пока пользуются общим термином.
Согласно ст. 11 УК РК:
Цитата:
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.
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торр
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
данное преступление относится к категории средней тяжести. автор не правильно выразился.
за данное преступление максимальная мера пресечения домашний арест но никак не арест. здесь суд ужесточил меру пресечения в связи с тем что виновный является сотрудник. преступление не преднамеренное, соответственно виновного убийцей называть нельзя. хотя оно так и есть.

пкапнркепр
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 13:40
Комментарий удален модератором.

пквнгрык5е
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 13:42
Комментарий удален модератором.

пквнгрык5е
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 13:46
Комментарий удален модератором.

Трэвэл
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
торр:

Хоть кто-то здесь адекватный коммент написал... В отличие от Цитата:
Дантист:
"...так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести"
Убить человека уже не преступление, а всего лишь правонарушение небольшой тяжести? Да уж...
и
Цитата:
Алиса:
Ага, чего-то я тоже не поняла данной фразы. Т.е. так, фигня, человек погиб - ничего страшного - "небольшая тяжесть"

Если не знаете, то сидите и не умничайте.

юмз
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 15:42
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 07.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как уснул за рулём... Сейчас начнут отмазывать товарища всячески. Не удивлюсь, если через пару дней окажется, что погибший был пьян...
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Иван
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...




Отправлено: 07.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл какой там штраф если ударить сотрудника полиции и относится ли это к категории небольшой тяжести

* Victor Yang
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8994
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Сейчас начнут отмазывать товарища всячески. Не удивлюсь, если через пару дней окажется, что погибший был пьян...

Не начнут. ИВС - не самое престижное место работы, а связями он ещё не успел обрасти. Да и по ту сторону - бизнес, которому совершенно не нужна огласка с пьяным водителем.
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