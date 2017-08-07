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≡ Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южноуральский Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область более 8 тонн молока «из будущего» – шутки со временем позволил себе крупный производитель из Костаная.
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§ Обликоморале
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владислав:
с опилками

Вот то что в голове у тебя опилки, это вернее будет ))
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§ Грибоедов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
gazah:
в самый раз будет


Специально зарегистрировался, поцреот, чтобы мне анонимки писать.
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§ Грибоедов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некий новый пользователь с громким ником qazah написал мне:

вы всегда несете чушь? вы диванный аналитег и ИСКПЭРД? смешно за вами наблюдать и ваш бред читать, всегда открываю книгу анекдотов когда вижу ваш ник.
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§ Обликоморале
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое прикольное в этой ситуации што ?
НД можно сказать обга..сь.
Ну бывает не без этого, печально канешно.
Но наши поцреоты и дальше, без чести и совести, это дело размазывают.
Своими постами, сами себя в нем и топят.
Соседей к чему приплетают, хотя сами по уши.
Смешно и глупо выглядит ей богу )))))
Детский сад какой то...бггг
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Алёша
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владислав:
ни че ждите скоро с опилками будут кушать, санкции.

о чем, ты дружище? сегодня слышал, что РФ вообще дают ответку США, отказываются от доллара и свифта, теперь им точно кирдык придет, все будут покупать в РУБЛЯХ, посмотрим как они потом запоют, побегут менять один РУБЛЬ на 100 долларов, без наших товаров они не обойдутся.

§ Грибоедов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Грибоедов вы молоко Российское пробывали?


Я деповское покупаю (не реклама), село лесное, раньше иволговское брал, но оно киснет быстро. А вообще, молоко - вредный продукт. Надо отказываться от этого родственника пота.
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§ Обликоморале
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

так пучит его-вот и пишет..вчера мне какую ту хрень\жертва оборта\ писало..не стал читать даже, удалил просто..
мне вот интересно, с какими никами мы тут еще скоро пользователей увидим ?
:lol:
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Гость
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»




Отправлено: 07.08.17 - 21:17
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§ gazah
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»
gazah


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 07.08.17
Отправлено: 07.08.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.
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§ Грибоедов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
так пучит его-вот и пишет..


Теперь возьму за правило не отвечать на ЛС. Сразу в корзину. Зря здесь черного списка нет.
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жертва оборта мне тоже писало.
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4473
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ваще уже со счета збился . у меня в личке висят с десятка два всяких угроз.
Да походу вчк это
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§ Грибоедов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В баню их всех надо. И не по айпишнику, а по адресу сетевой платы ПК.
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Гость
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»




Отправлено: 07.08.17 - 21:41
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