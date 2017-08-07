Обликоморале Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3380

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:07 И самое прикольное в этой ситуации што ?

НД можно сказать обга..сь.

Ну бывает не без этого, печально канешно.

Но наши поцреоты и дальше, без чести и совести, это дело размазывают.

Своими постами, сами себя в нем и топят.

Соседей к чему приплетают, хотя сами по уши.

Смешно и глупо выглядит ей богу )))))

Детский сад какой то...бггг