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§ NG.kz
В Костанае коней стало больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые формы установили в Костанае на проспекте Абая, неподалеку от автовокзала. Скульптуры лошадей и наездников. Смотрится, на мой вкус, симпатично.
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§ Vital
Re: В Костанае коней стало больше
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные лошадки. Незнаю че вы так все перевозбудились. Лучше чем позорный знаменитый бабай- сутенер.
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