Цитата: yudjin

меня всегда удивляло такое трепетное отношение к Другу, с которым по жизни шли и в горести и радости как грится, которого воспевали в разного рода творчестве и запросто в котёл бросали ... какое-то предательство что-ли по отношению к прирученной зверюшке.

После просмотра ,,Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина,, такие же мысли одолевали насчет кабана Борьки и т.д.

Свинья кое-кому ,,Друг.. человека ежели шо ! Некоторые их дома держат и выводят на поводке